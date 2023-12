Napoli e adesso come ne te ne esci?

Roma-Napoli 2 a 0, questo il verdetto che ci lascia l’Olimpico come una bomba con la miccia accesa proprio tra i piedi del patron azzurro, ieri presente in tribuna, silente e frastornato dal suo stesso modus operandi che si mostra sempre più letale nei calciatori azzurri

In molti se la prendono con l’arbitraggio dell’sig. Colombo, reo di non aver espulso per doppio giallo il calciatore giallorosso Cristante, e forse non si ha torto se si pensa alla malafede, oppure l’espulsione di Politano dove riceve lui il fallo di Zelensky, per molta esagerata, oppure per il fallo di Osi su El Shaarawy, non ci sarà contro il Monza, oppure l aver concesso di” Picchiare “ai calciatori della Roma, insomma tutte cose che potrebbero risultare giuste, se non fosse…

Che gli ammoniti della Roma a fine gara risultano essere 7 più l’allenatore dalla panchina, che Politano non deve assolutamente avere quella reazione sciocca soprattutto perché risulta un calciatore di esperienza, ed il fallo di Osimhen, che lo prende da dietro, era certamente evitabile visto che ci si trovava vicino lo’ area di rigore romanista. Il picchiare dei calciatori della Roma? Beh questo va domandato gli azzurri in campo, se loro hanno accettato sommessamente di prendere botte, non mettendoci furbizia e la giusta cattiveria sportiva rispetto ai giallorossi, il motivo è da ricercare in loro vi sembra?

Napoli fa Harakiri, ma il problema vero viene da lontano!

Dunque un Napoli che si ammazza da solo, una affermazione più che logica analizzando il derby del Sole, visto che la Roma non ha mai avuto gioco ma ha sempre giocato a calci con tutti! Aggiungi poi una squadra allo sbando che perso la sua identità ma che ancora oggi, in molti, fanno ancora paragoni con il passato. Il Napoli Campione d’ Italia non esiste più! I vari Kvara, Anguissa, Lobatka, Rrahmani, Di Lorenzo sono la brutta copia dello scorso anno, ed il Napoli ha perso gioco, interista’, anima…e scudetto! Scucito da una incapacità imprenditoriale e gestionale, che ha portato a questo disastro sportivo davvero inaspettato soprattutto se si pensa che i Campioni erano loro!

Può sembrare questa un ‘ analisi atta alla distruzione, ma purtroppo le colpe sono visibili anche ad occhio nudo, e sinceramente prendersela con l’ attuale tecnico mi sembra ingiusto, visto che dopo Bergamo tutti erano convinti della rinascita, ma se Kvara sbaglia un gol fatto a Torino, se contro il Cagliari si rischia il pareggio per errori personali, se contro il Frosinone entrano i cosiddetti Big e si prende l’imbarcata, e contro la Roma e storia recente, sinceramente è un involuzione che si può spiegare forse nell’ aver sopravvalutato un gruppo che probabilmente non ha più stimoli né tanto meno la personalità per superare il momento no!

Cosa aspettarsi dal mercato? Bella domanda, intanto già ieri Elmas postava la foto con il nuovo club, il Lipsia, ed il sorriso del Macedone racconta la cartolina di ciò che è il Napoli adesso, un club allo sbando a cui mancano delle figure chiavi, racchiuse in unica persona ormai stantia ed abbandonata anche dalla dea bendata. Si dovrebbe attuare una vera e propria rivoluzione per ridare stimoli e luce ad una squadra spenta e senza cuore!

Chi è causa del suo mal pianga sé stesso si dice, ed i fatti raccontano che la SSC Napoli, società a conduzione familiare, ha impiegato sei mesi, con condotte equivoche su gestione e comunicazione oltre che scelte scellerate in estate post scudetto, hanno portato a questo punto, e spiace dirlo ma solo un orbo non vedrà mai quanto questa realta’ rivelatasi fallimentare e nociva, volontariamente creata, nei confronti di un popolo tradito proprio nei sentimenti più profondi dove a salvarsi resta solo la maglia

