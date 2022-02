Napoli: Deve far correre all’indietro il Barcellona

Una bellissima dichiarazione, quella di Lele Adani, ai microfoni di Canale8 durante la trasmissione “Ne Parliamo il Martedì”. Secondo Adani: “La rosa del Napoli è diventata forte con il lavoro, non si sarebbe mai pensato di paragonare Di Lorenzo a Danilo della Juventus”.

Il lavoro di Spalletti ha inciso molto sulla rosa azzurra. L’allenatore di Certaldo è riuscito in pochi mesi a dare corpo ad una squadra, mettendo in luce quei giocatori che sono stati sempre tenuti ai margini del campo.

Mario Rui, Di Lorenzo, Petagna, sono solo alcuni dei nomi che Spalletti ha reso giocatori sempre presenti in campo di gioco.

Su Insigne…

Adani si è espresso anche in merito ad Insigne, sostenendo che: “E’ stato un dono per il Napoli, una perla che la città ha potuto godersi per oltre un decennio. Si vedrà come verrà sostituito dopo l’addio in estate.”

Il Barcellona e l’Europa League

Sull’imminente partita contro il Barcellona: “Europa League? È una competizione importante. Il Barcellona? Quello che deve fare il Napoli è rispettare il Barcellona ma non temerlo. Deve cercare il suo calcio che gioca ormai da dieci anni e deve far correre all’indietro il Barcellona.”

Non solo Adani anche Ferrara

Anche Ciro Ferrara, attualmente commentatore di DAZN, si è espresso in chiave Barcellona – Napoli in un intervista pubblicata sul “Il Mattino” nel quale sostiene che la filosofia di gioco si Spalletti è molto simile a quella di Xavi. Entrambi infatti tendono ad avere il possesso palla. Secondo Ferrara la strategia che il Napoli dovrà adottare contro il Barcellona è quella di “aspettare e ripartire velocemente una volta

recuperata la palla essendo abili a superare la prima pressione. Così puoi creare problemi»

Il Barcellona ha dei punti deboli? Questa è una delle domande fondamentali alla quale ha risposto l’ex difensore, ribadendo che il problema della squadra spagnola è la difesa: “Sicuramente la fase difensiva. Lì fanno fatica e il Napoli deve approfittarne assolutamente.” E ancora: “Spalletti ha fatto vedere di avere una rosa profonda, capace di gestire momenti di difficoltà anche con le seconde linee. Quindi mi aspetto che faccia delle scelte accorte.”

Spalletti, secodo Ferrara, ha le carte in regola per vincere questa competizione: “Osimhen ha le caratteristiche perfette per essere devastante contro una squadra come il Barcellona. Perché i difensori

saranno costretti a coprire più campo alle loro spalle e la sua velocità può diventare un fattore determinante. Ma non solo. Fisicamente il Napoli è superiore e mi aspetto che Anguissa in mezzo al campo possa fare la differenza».

