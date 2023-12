Napoli, De Laurentiis su tutte le furie per l’arbitraggio di Massa nella partita contro l’Inter

Ieri sera l’Inter ha espugno lo stadio Maradona battendo il Napoli con un secco 0-3, grazie alle reti di Calhanoglu, Barella e Thuram, riprendendosi così il vertice della classifica.

Nel post partita il tecnico partenopeo Walter Mazzarri non si è presentato in conferenza stampa, a parlare a nome della società è stato il Ds Meluso che ha parlato di errori arbitrali.

Stando a quanto pubblicato dall’edizione odierna de Il Mattino, e riportato da TMW, l’uomo mercato del club azzurro ha così commentato l’arbitrato di Massa, direttore di gara nel match tra Napoli e Inter: “Non facciamo complottismo, non facciamo dietrologia, ma abbiamo perso per gli errori dell’arbitro. E ci spiace per i nostri tifosi”.



Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti due episodi in particolare: il contrasto di Lautaro Martinez ai danni di Lobotka prima del gol di Calhanoglu e il contatto in area tra Acerbi e Osimhen.

In conferenza stampa il Ds Meluso ha analizzato gli episodi, come riportato da Sportmediaset: “Il primo gol ci ha dato una mazzata ed era sicuramente viziato da un fallo su Lobotka, che meritava l’intervento immediato. Poi c’è il rigore su Osimhen: io sono stato un calciatore, se ti prendono il tendine d’Achille perdi l’appoggio e vai giù. È un fallo e andava sanzionato”.

Gli episodi a sfavore hanno mandato su tutte le furie il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale, come riportato da Il Mattino, ha telefonato ai vertici della Federcalcio e degli Arbitri per protestare per la direzione del Maradona. Nelle prossime ore Pacifici e Rocchi si esprimeranno sul caso, ma è molto probabile che Davide Massa non arbitrerà più una partita del Napoli per questa stagione.

