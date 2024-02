Napoli: Adl-Mazzarri conferenza congiunta! I dettagli

Il Napoli torna in campo. Dopo il pareggio all’Olimpico, contro la Lazio di Sarri, è tempo di tornare a calcare il prato verde del Maradona. L’avversaria degli azzurri sarà il Verona di Baroni, quasi totalmente rimaneggiato dal mercato invernale. Per gli azzurri si tratta di un’occasione importante per non perdere troppi punti dalla top fuor, valida per l’accesso alla prossima Champions League, che in ogni caso rimane la priorità del Napoli.

Sarà anche l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti Ngonde, ex della gara, Mazzocchi, prima al Maradona per lui, Dendoncker e Traorè.

Con ogni probabilità tra questi solo Traorè ha chances di trovare spazio dal primo minuto. Il ruolo che dovrebbe occupare è quello della mezz’ala in un centrocampo a tre. Mazzarri infatti starebbe valutando un “ritorno al passato”, riproponendo un 4-3-3, di Salettana memoria.

Il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da Simeone, anche lui ex di turno, Kvaratskhelia e Politano. In difesa invece spazio a Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce e a Rrahmani e Juan Jesus al centro. Il ritorno di Anguissa dal 1’ minuto accanto a Lobotka, In porta Gollini. In panchina invece c’è la possibilità di rivedere Natan, di rientro da un lungo infortunio alla spalla.

Napoli: Adl al fianco di Mazzarri oggi in conferenza per-Verona

Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, infatti, il patron Aurelio De Laurentiis dovrebbe essere presente oggi a Castel Volturno ed affiancare così l’allenatore Walter Mazzarri nelle risposte ai giornalisti: “Oggi a mezzogiorno in teoria doveva esserci la conferenza del solo Walter Mazzarri, ma da quel che ci risulta a sorpresa parlerà Aurelio De Laurentiis. Il presidente prenderà la parola in conferenza stampa “

Si ricorda che la conferenza stampa di Walter Mazzarri era inizialmente prevista in data odierna per le ore 12:00, salvo poi essere spostata sempre a sabato 3 febbraio 2024, ma alle 17:00. A questo punto, c’è da attendersi una conferenza congiunta, con il presidente che avrà l’occasione di spiegare ai media le scelte societarie sul mercato di gennaio e, magari, chiarire cosa stia effettivamente succedendo con Piotr Zielinski, escluso ufficialmente dalla lista Champions.

