Napoli-Bologna, La storia vuole la decima!

Domenica 16 ottobre alle ore 18:00, va in scena Napoli-Bologna, allo Stadio Diego Armando Maradona, partita valida per la 10^giornata del massimo campionato di Serie A

Gli azzurri arrivano al match galvanizzati dalla qualificazione matematica agli ottavi di Champions, ma troveranno un Bologna che ha bisogno di fare punti. I ragazzi di Spalletti vincendo potrebbero centrare la decima vittoria consecutiva in tutte le competizioni e la quinta in campionato.

Sulla carta, il match di domenica pomeriggio al Maradona non dovrebbe avere storia: il Napoli primo in Serie A e Champions League, il Napoli dei record di Luciano Spalletti incontrerà il Bologna di Thiago Motta, diciassettesimo in classifica e pericolosamente vicino alla zona retrocessione. Il cambio allenatore non ha giovato alla squadra, che sta facendo fatica ad adattarsi ad un modulo per il quale non era stata costruita: Motta predilige il 4-2-3-1 mentre il suo predecessore aveva adottato il 3-5-2. Sartori è in continuo contatto con Motta, consapevole che l’organico del Bologna andrà modificato a gennaio, se si vorrà rendere la squadra competitiva e scivolare via, lontano dalla zona retrocessione. Probabilmente, non si assisterà a nessuna rivoluzione, ma ad un riadattamento di parte dell’organico, che dovrà essere puntellato con forze nuove e più adatte alle idee tattiche del nuovo Mister. Motta crede nel suo Bologna, al di là del deludente andamento attuale: i giocatori hanno bisogno di un po’ di tempo per calarsi nei nuovi schemi ma l’allenatore crede fortemente che il periodo buio stia per terminare.

I precedenti

Il Napoli ha giocato contro il Bologna in 4 competizioni per un totale di 146 partite, ottenendo 59 vittorie, 40 pareggi e 47 sconfitte. In totale 218 gol fatti e 195 gol subiti.

Sono 74 le partite tra azzurri e rossoblù in casa dei partenopei.

Si tratta di 65 gare in campionato e 9 in Coppa Italia con 38 vittorie del Napoli, 23 pareggi e 13 vittorie del Bologna.

Curiosità sul match

L’ultima vittoria del Bologna al “Diego Armando Maradona” risale al 1 dicembre 2019, quando sulla panchina azzurra sedeva Carlo Ancelotti, e ì rossoblu vinsero per 1-2 con gol di Skov Olsen e Sansone.

Il primo Napoli-Bologna della storia è datato stagione 1928-29, che vede i rossoblu vincenti con un netto 4-0. Per trovare il primo successo napoletano in casa contro gli emiliani, occorre andare alla stagione successiva 1929-30, quando gli azzurri si imposero 2-1 sui bolognesi.

Il risultato più frequente è l’1-1, uscito ben 13 volte sui 23 parerggi.

L’ultimo pareggio tra le due squadre, proprio per 1-1, risale al 15 luglio 2020. Al Maradona, invece, le due squadre non pareggiano dal 16 gennaio 2012 e anche in quel caso finì 1-1.

Il Bologna non è mai andato in rete nelle ultime due gare di campionato contro il Napoli.

Il Napoli va in gol da 18 gare di fila contro il Bologna in Serie A (50 marcature in totale, 2.8 a match): i partenopei non hanno mai registrato una serie più lunga di partite consecutive in gol contro una singola avversaria nella competizione.

Statistiche:

Il Napoli è, attualmente, la squadra ad aver realizzato più gol in Serie A: 22 reti e una media di 2.44 a partita. Gli azzurri sono anche la squadra ad aver effettuato sia più tiri totali (171) che in porta (56).

24 volte in fuorigioco per il Bologna, secondo dietro al Verona con 28.

Il capocannoniere del campionato, a pari merito con Ciro Immobile, è l’attaccante del Bologna Marko Arnautovic: 6 reti.

Le probabili formazioni

Contro i felsinei Luciano Spalletti dovrà fare a meno degli infortunati Rrahmani e Zambo-Anguissà. Per completare il reparto difensivo verrà schierato Ostigard al fianco di Kim. A centrocampo invece chance dal 1′ per Ndombelé, che dialogherà insieme a Lobotka e Zielinski. Politano è favorito su Lozano per il ruolo di ala destra, ma i dubbi principali riguardano il centravanti, dove Raspadori, Simeone e il ritrovato Osimhen si candidano per una maglia da titolare.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

Il Bologna si presenterà al Maradona con il solito 4-2-3-1. In difesa ci saranno De Silvestri e Cambiaso sugli esterni, con Posch-Lucumì centrali. Medel verrà ancora impiegato da mediano, mentre Dominguz è in vantaggio su Soriano per la trequarti. Thiago Motta deve ancora scegliere tra Orsolini e Sansone per il ruolo di ala destra, ma ha una grande certezza: Marko Arnautovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Dominguez, Aebischer; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta.

