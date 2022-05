Napoli: Belotti per il dopo Osimhen?

Dopo l’ultima stagione disputata su buoni numeri da parte di Victor Osimhen, il quale ha siglato 13 reti in campionato, il giocatore sembra essere destinato a lasciare Napoli.

Il nigeriano ha mercato all’estero, in particolare in Premier League, dove la lista dei suoi estimatori cresce partita dopo partita. Negli scorsi giorni si è parlato tanto del Manchester United, ma i “Red Devils” sono consapevoli che per strappare via Osimhen al Napoli servirà un’offerta importante, quasi irrinunciabile.

Infatti, a più riprese, Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che non ci sono incedibili, quindi di conseguenza, per il giusto prezzo tutti sono sul mercato.

Il dopo Osimhen porta il nome di Belotti?

Come è giusto che sia, per un calciatore che va, ci deve essere un calciatore che viene. Osimhen è ancora di proprietà del Napoli, ma la dirigenza partenopea non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata qualora restasse orfana del proprio bomber.

Proprio per questa ragione, Cristiano Giuntoli ha iniziato a sondare delle piste, tra le quali ce n’è una in particolare che porterebbe all’approdo di Andrea Belotti all’ombra del Vesuvio. L’attaccante e capitano del Torino ha il contratto in scadenza al termine del campionato in corso, pertanto gli azzurri potrebbero approfittare della situazione.

Come andrà a finire la vicenda non si sa, però una cosa è certa: finché Osimhen sarà del Napoli, i partenopei non prenderanno un altro attaccante.

