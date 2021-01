Napoli, azzerare tutto

La sconfitta per 2-1 in casa contro lo Spezia non si può ascrivere alla sfortuna, per un Napoli che ha sprecato troppo e al cospetto di una squadra che farà molta fatica a salvarsi.

La partita odierna dimostra l’inadeguatezza di una rosa costruita senza né capo né coda, con tanti calciatori sopravvalutati dai media. La cosa folle è che cinque anni fa la rosa veniva tanto denigrata da molti presunti addetti ai lavori. Quella attuale è costruita senza alcun criterio né senno a livello tecnico-tattico.

E Gattuso ci ha messo del suo, andando in totale confusione nella ripresa. Non si può neanche addurre la giustificazione della grande gara dello Spezia. La Sampdoria ha interpretato al meglio la gara contro l’Inter, lo Spezia si è reso invece protagonista di una gara scellerata, consegnandosi al Napoli. I gol sbagliati e la pessima reazione mentale sono un aggravante in una partita dal coefficiente di difficoltà elementare.

Il Torino aveva interpretato la gara di Napoli con grande abnegazione e sacrificio. Lo Spezia, per larghissimi tratti di gioco, si è totalmente consegnato, con difesa allegra, linee totalmente disorganizzate, mancati rientri e squadra sfilacciata. E gli uomini di Gattuso sono stati incapaci di sfruttare le innumerevoli occasioni. Sul risultato di 1-1 e con l’uomo in più, il tecnico si è dato la zappa sui piedi inserendo Elmas e Lobotka. Il macedone è stato protagonista in negativo ancora una volta, mentre lo slovacco non ha aggiunto nulla in fase di transizione.

La partita di oggi dimostra, ancora una volta, che la rosa è da rivoltare come un calzino e che va effettuato un repulisti generale. I pochi calciatori da Champions presenti in rosa vengono inoltre soffocati dalla presenza di tantissimi compagni non all’altezza. In più Gattuso non riesce a districarsi in questo assurdo ginepraio di calciatori che c’entrano come la forchetta con il brodo. Il rinnovo del tecnico è sempre più appeso a un filo. Il ritorno di Sarri rappresenterebbe la scelta più sensata a livello tecnico, ma sarebbe illogico (ed è fantascientifico) visto come si è lasciato con la piazza. Un tecnico emergente avrebbe bisogno di ben altro materiale per portare avanti il proprio gioco.

Il Napoli è finito da quando è andato via Hamsik e da quando, in maniera arrogante e presuntuosa, sono stati sopravvalutati alcuni acquisti. Con il tecnico si andrà avanti fino a fine stagione, ma per la riconferma serve ben altro. Riconferma che meriterebbe al massimo metà rosa per quanto visto nel post-Sarri. Il tecnico tosco-napoletano aveva creato alchimie perfette, ma aveva anche calciatori strutturali e di grandissima personalità. Questi profili latitano e, pertanto, bisogna pensare ad azzerare tutto. Un tecnico più navigato avrebbe dei punti in più, ma affermare che questa rosa è da primi quattro posti sarebbe offendere la propria intelligenza.