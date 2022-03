Napoli: Al Bentegodi il tutto per tutto per vincere

E’ tutto pronto per la partita che darà il via alla rincorsa per lo scudetto. Oggi il Napoli di Spalletti deve mantenere alta la concertazione per portare i tre punti a casa tentando la scalata della classifica.

Va ricordato infatti che il Napoli attualmente è la terza in lista con 57 punti, con l’Inter superiore di un punto e il Milan con un totale di 63 pt.

La Gazzetta dello Sport

Il quotidiano “La Gazzetta dello Sport” questa mattina ha aperto le sue pagine del Napoli cercando di analizzare le risorse in campo sia degli azzurri che dei veronesi.

Da un lato il Napoli ha la risorsa di i Zielinski che, come riportato dal quotidiano: E’ l’uomo che mette sale alle partite. Che in un fazzoletto d’erba riesce a dribblare o inventarsi una traiettoria che altri non vedono.

Dall’altro il Verona ha un attacco migliore del Napoli che lotta per lo scudetto con: Simeone, Barak e Caprari.

Per questa ragione: Spalletti ha bisogno di maggiore imprevedibilità negli ultimi 20 metri, per trovare profondità con Osimhen, ma servono anche i gol dei trequartisti che finora hanno garantito un bottino insufficiente.

Le parole di Spalletti

Serve focus sull’obbiettivo e mantenere alta la concentrazione per poterlo realizzare. Spalletti durante la conferenza stampa pre partita ha spiegato esattamente questo concetto, dichiarando: “”Il tempo delle parole è un po’ finito, a fine stagione vedremo quanto sono servite, domani sarà tutto molto più semplice, nel senso che sarà una partita molto onesta perché saremo lì con le nostre responsabilità e talento, la partita di domani vale molto e lo sappiamo. Il risultato di questa partita ci dirà dove saranno rivolti i nostri pensieri. Una sconfitta potrebbe essere fatale, è tutto racchiuso di quello che vogliamo fare delle nostre vite e carriere calcistiche”.

Per sapere come andrà non ci resta che attendere il fischio d’inizio di questa importante partita.

