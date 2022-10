Mourinho-Spalletti, Roma-Napoli inizia da qui

La partita all’Olimpico tra Roma e Napoli quest’anno potrebbe avere un peso superiore, con entrambe le squadre nelle posizioni di vertice ed in piena corsa per lo Scudetto. I giallorossi dovranno fare particolare attenzione: la formazione di Spalletti ha un ottimo rendimento in trasferta, con 6 vittorie e 1 pareggio in 7 incontri, includendo anche le gare europee.

La Roma, nel frattempo, grazie al successo contro la Sampdoria, si è portata al quarto posto in classifica superando anche la Lazio di Maurizio Sarri. I giallorossi sono a quattro punti dal Napoli e nella prossima giornata del campionato italiano di Serie A affronteranno proprio la compagine di mister Luciano Spalletti. Al termine del match del Ferraris contro la Sampdoria, il tecnico dei capitolini, José Mourinho, ha risposto alla seguente domanda ai microfoni di DAZN: “Ora siete quarti, affronterà il Napoli capolista: cosa direbbe al suo amico Spalletti?”.

Pronta la replica del portoghese: “Cosa dire a Spalletti? Ci vediamo domenica e ti auguro buona settimana”. José Mourinho non ha voluto quindi caricare ulteriormente una partita che è da sempre molto sentita sia dai giallorossi che dai partenopei.

Mourinho contro Spalletti: ultimi due vincenti a Roma

Il termometro delle ambizioni passa per un amico diventato nemico. Sarà Luciano Spalletti a dover dire quali siano davvero le quotazioni di José Mourinho alla Borsa della Serie A. Gli ultimi due allenatori ad aver vinto con la Roma, in un incrocio che adesso ha un sapore particolare: quello della sfida scudetto. Una specie di palla break per tornare in una partita che sembrava aver tagliato fuori la squadra il 18 settembre, quando aveva perso con l’Atalanta. Esattamente un mese fa. La ripresa? tre vittorie tutte con la formula magica di Mourinho: un gol di vantaggio e difesa. Così, con un solo gol di scarto, ha vinto 6 v 7 volte su in campionato, le ultime con Inter, Lecce e Samp. Chi pensa che sia un caso, evidentemente sbaglia: José ama il corpo a corpo, per poi vincere sfruttando l’episodio favorevole. E spesso ci riesce.

