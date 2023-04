Montervino: “Vi spiego perchè col Milan è sconfitta salutare. Sulla querelle De Laurentiis-Ultras…”

Le dichiarazioni del noto ex capitano azzurro raccolte dalla radio ufficiale della SSC Napoli in merito alla sconfitta rimediata coi rossoneri al Maradona e non solo

Francesco Montervino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex capitano azzurro ha detto la sua sulla sconfitta col Milan e non solo. Montervino ha difatti commentato il prossimo impegno col Lecce e l’assurda querelle De Laurentiis-Ultras.

Montervino: “Con il Lecce per ripartire. Perdere col Milan serve a tornare coi piedi per terra”

Di seguito ecco le dichiarazioni del noto ex capitano azzurro: “Per me non c’è sconfitta migliore che quella rimediata col Milan. Fa tornare il Napoli coi piedi per terra e fa tornare gli azzurri a lavorare come dice Spalletti da fabbro. Bisogna pensare partita per partita. I ragazzi non devono pensare all’imminente festa Scudetto. Lavorare e poi festeggiare. Col Lecce sono sicuro che vedremo il Napoli con l’atteggiamento usuale che tutti noi conosciamo. Precisi ed attenti. Col Milan ho capito dopo un solo minuto e mezzo quando Diaz è arrivato al tiro che la serata non era delle migliori. Il Napoli quelle occasioni, se le concede, lo fa solo al settantesimo. Ho trovato una squadra stanchina e meno motivata del solito. Meno aggressiva. La fase difensiva del Napoli sta nella riconquista feroce della palla. Dopo dodici secondi, la palla era di nuovo azzurra: col Milan non è successo. Ho notato anche tante distanze fisiche. Non possiamo inoltre sottovalutare quello che è successo sulle tribune. Quando senti nel tuo stadio cantare solo i tifosi ospiti vivi un clima surreale: il calciatore avverte che c’è qualcosa che non va. Anche quando da settimane domini un campionato”.

