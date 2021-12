Milan-Napoli: Zielinsky arruolabile,Spalletti sorride!

Come sta Piotr Zielinski? È la domanda di molti dopo l’uscita a gara in corso del polacco nella gara contro l’Empoli per problemi respiratori. Sulle condizioni del centrocampista scrive così l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Piotr Zielinski è in dubbio per il Milan. Motivo? Influenza con tracheite. Febbre e tosse ma niente ricaduta Covid, per lo meno, come da tampone eseguito lunedì”.

Il quotidiano spiega che ci sono possibilità di vederlo contro il Milan

“Mali di stagione o magari di coppa, considerando che la partita giocata tra l’altro magistralmente da Zielo giovedì con il Leicester è andata in scena con uno sfondo più inglese che napoletano: gelo, umidità e pioggia torrenziale”.

Da valutare, inevitabilmente, le condizioni di Zielinski, in lotta con la febbre e la tracheite: la speranza di recuperarlo esiste, altroché, ma tutto dipenderà da come reagirà alle cure e da quanti segni fisici seminerà l’influenza”.

