Milan-Napoli, Una gara da non perdere! Vi Spiego

Milan-Napoli, una gara da non perdere! La spiegazione e molto semplice, una giornata in meno in campionato, ed una sconfitta, con le concomitanti vittorie delle altre, rallenterebbe di molto la corsa ad un posto Champions.

I pensieri chiaramente sono diversificati, c’è chi dice che il Napoli deve andare a giocarsi la gara e provare a vincerla, altri invece sottolineano l’importanza di non perdere anche perché’ le prossime gare che attendono gli azzurri, dopo il big match di San Siro, non appaiono proibitive.

È chiaro che entrambi devono anche combaciare con il momento dell’una e dell’altra formazione, il Napoli che dopo la gara vinta in rimonta contro il Verona, ha mostrato progressi sotto il piano fisico e di squadra. Il Milan, mostra due facce durante le gare, da Dott Reale e Mister Hyde, trova il vantaggio, poi si fa riprendere e superare, ed infine la ribalta, come contro l’Udinese ed il Frosinone ad esempio.

Certo e ‘ che in questo momento i rossoneri, con ben 14 punti di vantaggio sui Campioni d’Italia, con Pioli che risulta essere un’autentica bestia nera nei confronti del suo collega Walter Mazzarri, infatti i numeri dicono che nei confronti tra i due, esattamente 12, sono 6 le vittorie del coach rossonero, 4 i pareggi, e solo due le vittorie PER Il tecnico di San Vincenzo

Milan-Napoli la storia recente racconta

Dunque numeri che fanno riflettere, anche in base al recente passato, infatti lo scorso anno fu Simeone in campionato, a regalare i tre punti a San Siro, ma negli altri tre scontri, tra serie A e Champions, stride il 4 a 0 al Maradona, ed una sconfitta ed un pari nelle gare di Coppa, dove il Napoli avviato a vincere il titolo iridato, ebbe un brusco risveglio proprio contro Pioli. Senza dimenticare la rimonta azzurra di quest’ anno al Maradona, Gara d’ andata, da 0-2 a 2-2!

Una gara che certamente può cambiare la stagione degli azzurri se dovesse arrivare una vittoria, ma molte volte chi si contenta gode! Il Napoli in questo momento è ancora alla ricerca della stabilità, e probabilmente il non perdere, potrebbe dare ancora più autostima e poter lavorare in tranquillità

Cosa deciderà Mazzarri? Difesa a tre con Kvara, Simeone e Politano li d’ avanti? La cosa certa e che non bisognerà regalare contropiedi a Leao e compagni, quindi servirà soprattutto concentrazione, anche perché’ i rossoneri anno anche Giroud in stato di grazia, insomma, attendere per poi offendere! Non sarà un belvedere? Ora non ci si può attendere il bel gioco, vanno fatti i punti e tanti, e se questa può essere la giusta strada, allora bisogna supportare e capire che quando sei martello batti, ma quando sei incudine…statti!

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati