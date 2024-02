Milan-Napoli si avvicina, Mazzarri prepara un Kvara inedito

Milan-Napoli si avvicina, Mazzarri vuole che il georgiano diventi l’arma in piu’ a San Siro, infatti contro i rossoneri sembra intenzionato a schierarlo in una posizione inedita.

Si prospetta una gara calda ed intensa, combattuta fino all’ultimo da entrambe le squadre. Una partita importante, da una parte per il Napoli che vorrà riscattarsi dai danni passati e cercare di rimettersi in corsa per il quarto posto in classifica.

Dall’altra parte il Milan dovrà riconfermare la vittoria contro il Frosinone per provare ad avvicinarsi sempre di più alla Juventus e tentare il sorpasso.

Per questo motivo l’allenatore degli azzurri dovrà avere le idee chiare per quanto riguarda la formazione, c’è la possibilità di introdurre una novità che riguarda Khvicha Kvaratskhelia.

Milan-Napoli: Mazzarri verso il 3-5-1-1- con Kvara libero su tutta la linea d’ attacco alle spalle di Simeone

Kvaratskhelia potrebbe essere la carta giusta per colpire il Milan a San Siro, Walter Mazzarri starebbe studiando una nuova posizione per il georgiano. A confermarlo e’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“In questa seconda stagione da stella e non più cometa all’improvviso; sei mesi ad annunciare la consacrazione ma anche un mucchio di tempo a dire e a fare una fatica del diavolo tra finte, scatti, falli, ragnatele, meno gol, meno assist, stizza, colpi in canna e qualche lampo dei suoi. Tipo l’ultimo con il Verona: la partita del ritorno della gioia in campionato dopo 50 giorni di ansia, ma anche di una dichiarazione di Mazzarri che non è rimasta lettera morta”.

“Walter del resto va in giro per televisioni da un po’ – ogni maledetto 90’ -, a ripetere che Kvara dovrebbe giocare più dentro il campo… Ebbene, domenica lo ha ribadito e poi da lunedì s’è messo a lavorare: tante sedute d’allenamento a far recitare al suo gioiello la parte del trequartista. Kvaratskhelia rifinitore unico dietro la punta con il 3-5-1-1 oppure in coppia con Politano alle spalle del centravanti. E d’accordo, il modulo anti-Milan non è ancora stato battezzato definitivamente, ma la chiave di Mazzarri per aprire la gabbia è in tasca”

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati