Milan-Napoli ovvero La Scala dell’Inciviltà’ Vergognatevi tutti!

Milan-Napoli ovvero il Festival dell’Inciviltà’. Vergognatevi tutti! Si, a partire dalla TV che ha censurato il tutto! Al comportamento di fede Leghista della San Siro Ultras, e degli stessi tifosi partenopei, rei di aver risposto in modo incivile alle ennesime provocazioni subite! Questa partita e stata persa davvero da tutti!

Ripetuti insulti giunti in direzione del popolo napoletano, etichettato ancora una volta come col*roso e munito di scarsa igiene personale. “Com’è andato il viaggio? Trovato coda in frontiera? “, recita quindi uno di questi, fotografato e messo in rete dai giornalisti allo stadio. Chiaro riferimento alla solita e classica aura spocchiosa del Nord, con i tifosi del Milan che hanno voluto così sottolineare di una Napoli non appartenente all’Italia nel loro immaginario. “Milano-Napoli: sì alla tessera, no al passaporto “, racchiude invece una pezza molto simile.

Milan-Napoli è anche una sfida sentitissima dai tifosi, che si sfidano con cori e striscioni. Nel primo tempo nel settore dei tifosi rossoneri è apparso un cartello che recitava: “Più scudetti che dita”, in riferimento agli tifosi partenopei, con l’indicazione di una via “Via Raffaele Stasi 40/46, Napoli”. Si tratta di una via del Vomero, dove c’è il negozio “Acqua e Sapone “. Un vero e proprio stratagemma per eludere la normativa sul controllo degli striscioni ed insultare i napoletani.

Milan-Napoli: Il settore ospiti risponde al “fuoco” regalando inciviltà alla Milanese!

Hanno risposto al fuoco con il fuoco alle tante provocazioni i tifosi del Napoli, non esenti da comportamenti ignobili. Stando ad una testimonianza su Instagram di un supporter partenopeo presente nel secondo anello verde di San Siro, appena al di sotto del settore ospiti, gli azzurri in trasferta avrebbero scatenato il finimondo.

Lancio di oggetti, di bicchieri e addirittura di sacchetti contenenti urina da parte dei tifosi del Napoli, protagonisti in negativo al pari della controparte avversaria. Da capire ora se tali eventi porteranno a sanzioni per entrambi i club coinvolti nella sfida.

Dispiace solo che per i tanti bambini presenti sugli spalti, si sia assistito ad uno spettacolo che non può definirsi certo educativo sia sul piano morale che quello folcloristico, dove non si va allo stadio per supportare i propri colori, ma offendere e diffondere violenza verbale vero un popolo, che dopo Sanremo, ha di certo compreso quanto sia presente odio, incomprensibile davvero, verso Napoli ed i Napoletani. Povero Mameli!

