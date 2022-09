Milan-Napoli e anche Maignan-Meret!

Momento importante per Alex Meret. Dopo un’estate turbolenta, il portiere del Napoli ha recuperato la fiducia dei tifosi e del mister ed è pronto alla sfida contro il Milan di Mike Maignan, miglior portiere della scorsa stagione

. Il Corriere del Mezzogiorno evidenzia proprio questa sfida:

“Il Milan individuò Maignan nel Lille campione di Francia per sostituire Donnarumma e il francese è stato determinante per lo scudetto rossonero. Meret, invece, quest’estate ha avuto la forza di resistere a ciò che accadeva fuori dal campo, con la trattativa per Keylor Navas viva fino agli ultimi giorni di mercato. Ne ha parlato proprio il portiere azzurro a Radio Kiss Kiss Napoli: “È stata un’estate difficile per me, ci sono state tantissime voci, ma io ho pensato solo a concentrarmi in campo, come ho sempre fatto gli altri anni. Stiamo parlando del rinnovo, io ora penso a fare bene; il resto sarà una conseguenza”

Meret contro tutti…E tutto! Si riprende la porta e “sfida” Maignan!

Alex Meret, professionista serio che ha dimostrato di meritare la titolarità fra i pali della porta azzurra, come evidenziava il quotidiano, e’ stata un estate “pesante” per lui, ma con lavoro…Sirigu‘, e la sua voglia di essere il numero uno azzurro, ha ripreso possesso dei galloni di titolare, oggi inamovibile, e nella sfida scudetto di stasera, vivra’ un duello a distanza con il portiere rossonero Mike Maignan, fisico da pugile, portiere abile con i piedi, ma anche forte trai pali. Chi sarà determinante? Beh, questa e una risposta che ci dara’ il campo.

Una cosa pero’, possiamo dirla con grande certezza, nelle loro mani vi e’ il destino di una gara che promette spettacolo, e’ loro saranno i principali attori nel teatro di San Siro, vestito a festa… con vista scudetto. Toccherà’ ad Alex Meret, mettere in scena la prestazione perfetta!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati