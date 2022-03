Mertens: Per il rinnovo del contratto c’è una carta di giocare

Un amore immenso quello tra Mertens e Napoli, città alla quale non vuole dire addio. Per questa ragione il folletto belga sta facendo di tutto per convincere la SSC Napoli e ADL per stilare un accordo che rinnovi il contratto.

Com’è stato più volte dichiarato, la società del Napoli, ha optato per una spending review partendo in primis dal budget messo a disposizione per i contratti stagionali degli azzurri.

Se con Inisgne i tifosi del Napoli si sono dovuti abituare all’idea che a breve dovranno dire addio al capitano, con Mertens diventa tutto più difficile in quanto il belga è ormai riconosciuto come figlio di Partenope.

E forse anche la società di ADL ha difficoltà nel pensare ad un suo addio, motivo per il quale, forse, una soluzione al suo contratto potrebbe esserci.

La carta che potrebbe “salvare” Ciruzzo Mertens è la qualificazione alla Champions League che incide molto sulle prospettive economiche del Napoli perchè riuscirebbe a far entrare nelle casse azzurre una somma di denaro che consentirebbe alla società di pensare ad un suo rinnovo con un budget dimezzato.

La Gazzetta dello Sport

Com’è possibile leggere dalla Gazzetta dello Sport però questa opzione non sembrerebbe essere tra i primi pensieri della società di ADL.

E forse non è tra i primi pensieri nemmeno di Mertens, se si pensa al fatto che, il belga vuole riusicre ad entrare per la terza volta nella lista dei candidati per i Mondiali.

Per realizzare questo obbiettivo però deve necessariamente giocare e c’è da dire che ultimamente non sta entrando molto in campo, a maggior ragione da quando il suo ruolo è stato sostituito da Osimhen.

Infatti dal rientro in campo, il folletto belga è riuscito a totalizzare 144minuti di gioco, di cui ha giocato per 90 minuti una sola partita con il Cagliari nella quale non ha brillato particolarmente.

C’è da dire però che le qualità di Mertens come giocatore sia dentro che fuori il campo sono alquanto ineguagliabili. Infatti Mertens è uno dei pochi calciatori che può vantare di aver raggiunto un record così importante in termini di goal:

7 in campionato

1 in Europa League

1 in Coppa Italia

Da qui la domanda sorge spontanea: Come potrebbe il Napoli dire addio a Mertens, quale calciatore potrebbe avere le carte in regola per eguagliare i suoi record, ma sopra tutto chi potrebbe garantire gli stessi goal?

