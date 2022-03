Mertens: Il ritorno in campo da vero leader

Ogni squadra di calcio ha il proprio leader, quello che fomenta la squadra, che risolleva gli animi in caso di crisi, ma sopra tutto ricorda ai proprio compagni che la concentrazione e l’impegno ti conducono al risultato solo se abbinati al divertimento.

E se per molto tempo questo ruolo è stato ricercato nella figura del capitano Insigne, è Dries Mertens il vero motivatore del Napoli.

Mertens: Napoli – Udinese

L’uomo spogliatoio, così è definibile il folletto belga, nelle ultime settimane è stato tenuto in panchina da Spalletti forse per troppi minuti.

Ma “Ciruzzo Mertens” non è un uomo che si scoraggia, anzi entra in campo con grande entusiasmo nel secondo tempo di Napoli – Udinese facendosi notare immediatamente. Durante il riscaldamento nell’intervallo, ha iniziato il suo gioco.

In che modo? Incitando i suoi compagni.

In una partita di rilevante importanza come quella di sabato scorso, solo il suo carattere da trascinatore, poteva essere d’aiuto agli azzurri, i quali per un momento si sono visti abbattere dal goal al primo tempo dell’Udinese.

Ma se Insigne in campo sembra giocare in solitaria, non curandosi dei suoi compagni, Mertens è quello che ha fatto la differenza.

Effettivamente il belga è uno dei pochi giocatori del Napoli in grado non solo di rubare palla all’avversario senza paura, ma è uno dei pochi che vuole far correre Victor Osimhen passandogli sempre la palla, dandogli l’opportunità di fare goal.

Mertens: invia un messaggio…

Certo non si tratta si un SMS ma di un chiaro messaggio per ADL e Spalletti affinché questi capiscano che a 35 anni, nonostante l’avanzare dell’età, il folletto belga, può essere ancora molto competitivo e sopra tutto utile per la squadra.

Atalanta – Napoli

Spalletti lo sa che adesso non è il momento di perdere. Saranno otto le partite che chiuderanno il campionato. Dunque saranno otto match in cui i ragazzi di Spalletti non potranno permettersi distrazioni ed errori.

Adesso il focus va sulla prossima partita Atalanta -Napoli, nella quale Victor Osimhen non potrà scendere in campo a causa della diffida. Sarà Mertens a sostituirlo il quale grazie all’esperienza, il talento, l’amore per la società azzurra e il focus sull’obbiettivo scudetto, sarà il miglior sostituto del nigeriano.

Che Mertens non sia Jolly vincente dell’allenatore di Certaldo?

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati