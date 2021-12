Meret pronto per il grande passo nella Lazio

Il 2021 sta per volgere al termine e le squadre di serie A sono già proiettate verso il futuro, con lo sguardo rivolto ai nuovi acquisti e alle prossime vendite.

La notizia degli ulti giorni vede come protagonista il portiere del Napoli Alex Meret, il quale sembrerebbe voler dire addio alla squadra del Golfo di Napoli perché scontento delle decisioni del tecnico Spalletti.

Meret sembrerebbe aver espresso il proprio disappunto in merito alle scelte di Spalletti, il quale in questa stagione non lo avrebbe quasi mai fatto giocare, preferendolo in panchina, da qui la decisione di abbandonare il club azzurro.

Le Proposte

Secondo quanto riportato dalla Repubblica, la squadra che avrebbe messo gli occhi sul portiere classe ’97 sembrerebbe essere la Lazio, la quale a fine stagione dovrà dire addio al titolare Strakosha ( con il contratto a scadenza a fine campionato) e al veterano trentanovenne Reina molto criticato dalla tifoseria per i suoi scarsi rendimenti.

E’ probabile, dunque, che la squadra biancoceleste avanzerà la sua proposta d’acquisto già nella sessione di calciomercato di gennaio.

Cosa farà il Napoli?

Difficilmente il Napoli di Spalletti cederà il ventiquattrenne a gennaio, soprattutto in vista del probabile addio di Insigne, quest’ultimo contrario alla proposta di rinnovo da parte di ADL, e alla scelta che dovrà prendere il titolare in porta Ospina bramato dalla Juventus, che però ultimamente ha smesso di seguirlo.

Se Meret dovesse andare via, il Direttore Sportivo del Napoli dovrebbe acquistare un nuovo difensore attualmente assente nel panorama degli acquisti.

Fantasia di Mercato?

Che questa sia una fantasia di mercato oppure una vera opportunità? Per avere delle informazioni più precise dovremo solo attendere il nuovo anno, con la speranza che il 2022 possa ribaltare le carte in tavola del Napoli, il quale nell’ultimo mese ha sofferto molto a causa dei tanti infortuni, perdendo il vantaggio di inizio campionato.

