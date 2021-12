Mercato Napoli: Gennaio il mese dei cambiamenti?

Con il primo posto in classifica, il Napoli di Spalletti, vuole essere competitivo mantenendo ben salda la sua posizione e quale miglior occasione se non sfruttare la prossima sessione di calciomercato di gennaio. Dalle ultime dichiarazioni sembrerebbe che Giuntoli, direttore sportivo azzurro, stia cercando di rinforzare la rosa con l’acquisto di due terzini: anche se ne occorrerebbe uno mancino, il Napoli preferirebbe un calciatore in grado di adattarsi su entrambe le fasce.

Il taccuino di Giuntoli

“In testa al taccuino del ds Giuntoli c’è da tempo Reinildo Mandava, 27 anni, del Mozambico: gioca al Lilla e ha il contratto in scadenza a giugno. Il Napoli spera di chiudere l’operazione già a gennaio, pagando pochi milioni il cartellino, così da avere un rinforzo notevole (lo segue anche l’Atletico Madrid) per completare la rosa.” si legge nella Gazzetta dello Sport.

Tuttavia gli occhi sono puntati anche su Mazraoui, terzino destro dell’Ajax, da sostituire a Malcuit.

La Gazzetta dello Sport incalza dichiarando: “Cambiando fascia, a destra, obiettivi puntati sul marocchino – olandese di nascita – Noussair Mazraoui, 24 anni, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax ed esploso nel club. Veloce, tecnico e anche capace di arrivare al gol (4 gol e 2 assist in 13 gare di Eredivisie), Mazraoui non ha ancora rinnovato il suo contratto che scadrà a giugno 2022.”

Tuttavia quest’ultimo sarebbe sotto l’occhio del mirino anche del Milan e della Juventus.

Caso Manolas

Futuro incerto quello di Kostas Manolas, il centrale greco che sembra aver perso il suo smalto da fuoriclasse, il quale nelle poche partite da titolare, ha dimostrato delle prestazioni alquanto scarse.

Lo stesso Manolas non fa mistero del desiderio di rientrare in patria, forte della volontà da parte dell’Olympiacos Pireo di acquistarlo. Su di lui infatti le dirigenze, Greca e Napoletana, non hanno mai interrotto i contatti e forse il trasferimento del centrale potrebbe avvenire già a gennaio, sempre che il club greco soddisfi le richieste di ADL il quale cederà il calciatore solo ad una somma che si aggira intorno ai 10 – 12 milioni di euro.

Ad ogni modo, Manolas è pronto ad accettare l’ingaggio per 4,2 milioni netti per le prossime quattro stagioni. Scelta importante che dimostra la volontà del calciatore di abbandonare il Golfo di Partenope.

Seguici su Per Sempre Napoli!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati