Mercato in pillole: Monza abbraccia Popovic e Zerbin, Mangala’ ci siamo!

Mercato in pillole racconta che Alessio Zerbin si appresta a lasciare il Napoli. Il classe 1999, come rivelato in questi minuti dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, l’esterno andrà in prestito al Monza. Con lui anche il nuovo acquisto Popovic (classe 2006)

Dopo la doppietta in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, Alessio Zerbin si appresta a lasciare il Napoli. Il classe 1999 ha raggiunto un accordo con il Monza per concludere la stagione in prestito.

Intesa raggiunta tra il club biancorosso e l’ex attaccante di Pro Vercelli e Cesena, e domattina dovrebbe formalizzarsi l’accordo. Stesso percorso anche per il giovane attaccante serbo Popovic.

Mercato in pillole: Mangala’ ad un passo! Cosa Manca…

“Un calciatore come Mangala, per come la vedo io, potrebbe fare benissimo al Napoli, ha tanta voglia di Italia. C’è la possibilità di trovare una soluzione che sia valida per tutti, al momento si è in una posizione di stallo. L’interesse del Napoli è reale, ma ci devono essere tutte le condizioni affinché l’affare possa andare in porto”.

Enrico Sposato, intermediario per l’affare Orel Mangala, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Si Gonfia La Rete, aggiungendo anche:

“Il ragazzo apprezza l’Italia ed il Napoli e conosce tanti calciatori che militano o hanno militato nel capoluogo campano. Penso tra gli altri a Traoré, a Ngonge e a Dries Mertens. Il ragazzo apprezza la piazza sia dal punto di vista sociale che tecnico, al momento è ancora tutto fermo, ma la trattativa si può sbloccare da un momento all’altro. Dove può giocare? Mangala è un tuttocampista perché ha qualità e quantità. Si spende tanto sia in fase difensiva che offensiva, è bravo negli inserimenti e nell’interdizione. La volontà del giocatore di arrivare in Italia c’è tutta”

Si attendono sviluppi anche per il difensore centrale, il responsabile delle pagine del mercato de Il Roma, Giovanni Scotto,. Si e’ cosi espresso: “

In difesa la speranza resta Perez. Theate costa troppo. Si aspetta un’opportunità per un centrale che conosce la Serie A e non si escludono sorprese. Ostigard verso la conferma nonostante la richiesta del Genoa, al quale il Napoli non ha voluto dare Zanoli dopo la trattativa al rialzo per Dragusin”



https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati