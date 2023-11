Mazzarri? Ma quale traghettatore! Lui il futuro

Walter Mazzarri torna ad allenare dopo due anni di sosta e qualche esonero nel suo palmares proprio il Napoli che 10 anni prima aveva lasciato, non troppo bene come rapporti, con campionati di buonissimo livello e sempre in corsa alla lotta al titolo del massimo campionato di Serie A.

Torna dopo una assenza forzata, dove i passaggi a vuoto tra Inter, Watford, Torino e Cagliari lo avevano allontanato dai radar, credendo, probabilmente, che non avesse evoluto il suo calcio a quella che era la nuova visione del calcio moderno.

Adl dopo la sconfitta in casa contro l’ Empoli ha deciso l’esonero del tecnico Rudi Garcia, ed il suo successore era stato individuato in Igor Tudor, tecnico croato con passato Juventino ed allenatore con Verona, ed Udinese oltre che Olimpique Marsiglia, dove aveva lasciato ottimi ricordi sotto il profilo tecnico ed umano.

Ma per una squisita natura economica e progettuale, salta un accordo ormai fatto, e si riporta il cosiddetto figliol prodigo all’ombra del Vesuvio, sperando che possa lui risollevare le sorti della squadra partenopea.

Tudor no, Mazzarri si! Ma perché?

La scelta ricade sul tecnico di San Vincenzo, già conoscitore dell’ambiente, anche se cambiato a distanza di anni, e consapevole quanto annunciatore del famoso 4-3-3 che ha caratterizzato il Napoli lo scorso anno consacrato dal trionfo tricolore negli ultimi anni, con la volontà di continuare il lavoro prolifico prima dell’avvento del tecnico francese Rudi Garcia.

La domanda però è un‘altra, perché non Tudor? L’interrogativo nasce dal fatto che mancasse solo l’annuncio, poi il dietro-front. Solo economici i motivi del ripensamento? Forse lo stesso Tudor preferiva un contratto-progetto, cioè iniziare un lavoro che in un triennio avrebbe potuto raccogliere “mele mature”. Probabilmente la società ha altre idee in mente.

Viceversa Mazzarri accetta subito, il rientro nel calcio che conta fa gola. La personale dead-line di ferro di De Laurentiis era palese: Scudetto, semifinale Champions. Beh, se questo traguardo venisse raggiunto dopo una stagione cosi inizialmente complessa, si griderebbe davvero al miracolo.

Walter, il “finto traghettatore”?

Chiaro che se il tecnico di San Vincenzo dovesse raggiungere questi obiettivi, la continuità di progetto scatterebbe automatica. Ma siamo sicuri che non lo sia già? Proviamo ad analizzare nello specifico.

È chiaro che ripetersi non è mai facile, soprattutto se non si è abituati a certi livelli. Ma dopo il mercato di questa estate, fatto di incertezze e giovani scommesse con il contratto di Osimhen ancora pendente, con i mal di pancia di tanti, e con il mercato prossimo con gli interrogativi proprio sul nigeriano e Kvara, siamo sicuri che sia a termine il contratto del tecnico livornese?

Tutto lascia presagire ad un nuovo ridimensionamento. Un azzeramento quasi radicale per ripartire poi nel tempo, un po’ come accadeva qualche anno fa, prima di vincere il titolo Nazionale.

Pertanto anche parlare di Conte già in prospettiva prossima sembra una boutade, proprio perché il progetto partito in estate e già fallito non lancia segnali beneauguranti, ma tanta e tanta incertezza.

Per ora limitiamoci al presente che porta il nome di Walter Mazzarri. A lui tocca rialzare le sorti del Napoli e riportarlo almeno a livelli simili allo scorso anno, per allietare le domeniche della società e dei tifosi partenopei, troppo collassati nel periodo francese, e vogliosi di rivedere un calcio propositivo ed allegorico come si fatto in tutta Italia ed Europa.

