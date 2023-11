Mazzarri-Gasperini: non ci siamo mai amati

Sabato pomeriggio alle ore 18 allo Gewiss Stadium di Bergamo ci sarà il debutto di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra nella gara contro l’Atalanta di Gasperini.

Dopo quasi due anni “di ferma” e con tanta voglia di rimettersi in gioco, il tecnico di San Vincenzo, nei primi allenamenti svolti è apparso carico e concentrato per riportare i Campioni d’ Italia quanto più vicino all’Inter, attualmente prima in classifica.

Proviamo ad analizzare un aspetto che riguarda i due tecnici, Mazzarri e Gasperini. Due caratterini niente male, il livornese ha raccolto tanta stima da parte dei calciatori allenati oggi venuta fuori al suo arrivo a Napoli.

Stesso discorso per Gasperini: oggi viene definito “sergente di ferro” dai suoi calciatori, per la maniacalità negli allenamenti.

Tra i due tecnici però non scorre buon sangue.

Mazzarri contro Gasperini, stretta di mano?

I primi screzi tra i due tecnici risalgono al 2008, ai tempi del derby della Lanterna. Era il periodo in cui Mazzarri era il condottiero Blucerchiato, mentre Gasperini era il cuore del Grifone, si parla di Sampdoria-Genoa ovviamente.

Nacque tutto con un “Parla troppo” di Gasp a Mazzarri, la risposta di quest’ultimo fu: “Ho un po’ più di esperienza del signor Gasperini che è al primo in anno in A e io sono al quarto”.

Ricordiamo inoltre che il tecnico di Grugliasco nel 2012/13 avrebbe dovuto far tappa sulla panchina azzurra, ma saltò tutto e venne riconfermato il “nemico’ Mazzarri.

Gasperini in merito dichiarò: “Mi sarebbe piaciuto andare a Napoli, ma ADL e Mazzarri se la sono suonata e cantata da soli”. Non mancò la replica di Mazzarri: “Parla del Napoli perché la sua squadra uscì ridimensionata dopo non aver visto palla. Faccio bene a non salutare alcuni allenatori”.

L’ultimo atto fu la vittoria dell’Atalanta per 7-0 in casa di un Torino totalmente allo sbando, ko che di fatto sancì la fine dell’avventura granata di Mazzarri.

Sabato, i due si ritroveranno di fronte. Il Gasp ormai con la sua Atalanta può annoverarsi tra le pretendenti alla lotta Champions, mentre il Mazzarri fresco d’incarico a Napoli dovrà far ritrovare in fretta ai suoi ragazzi gli stimoli giusti per affrontare l’Atalanta e portare a casa un risultato positivo.

Insomma una gara difficile per entrambi i tecnici, ma tornando al rapporto tra i due, basteranno i tempi ed i capelli bianchi a spegnere le ceneri del pregresso tra i due? Sabato lo scopriremo.

