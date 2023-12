Mazzarri felice, Osi e Kvara in gol ed un Mario Rui ritrovato

Mazzarri sta pian piano sciogliendo la matassa che ostruiva il Napoli Campione d’ Italia. Vittoria importantissima ieri, anche se di misura, contro un Cagliari fisico ed attento a non prenderle, e che nell’unica occasione creata trova anche il gol, grazie ad una dormita generale della retroguardia azzurra che regala all’ ex Pavoletti il momentaneo pareggio

Alla fine della gara in conferenza stampa , il tecnico di San Vincenzo ha subito sottolineato i gol di Osi e Kvara: “Sono contento perché hanno rifatto gol, ed è importante che siano sereni”. Ma si è anche soffermato sul momento, confermando ciò che è visibile a tutti, e cioè che vi è sempre un pizzico di paura nella gestione verso la vittoria ed anche la difficoltà di ripetersi dopo aver vinto un titolo: “Dico la verità, si è concessa una palla gol nel primo tempo e nel secondo l’unica l’hanno messa dentro. Voragini non si sono viste, c’era l’apprensione perché il Cagliari è famosa per recuperare negli ultimi minuti. Era un momento di apprensione che doveva passare, ora avremo più serenità per la prossima gara. Sono venuto per dare una mano a tutti, dal presidente ai tifosi. Ho già visto qualcosa che posso migliorare e fare qualcosa di diverso. Dopo un’annata pazzesca c’era il rischio di un anno più complicato, anche se fosse restato Spalletti”.

Mazzarri gongola, ritrova i gol di Osi e Kvara ma soprattutto è tornato Mario Rui. Ma il mercato urge

Un Mazzarri certamente soddisfatto, ma sa benissimo che la strada della felicità è ancora lunga, e passa anche dal mercato invernale. Serve un centrale d’esperienza urgente, un centrocampista ed un terzino destro se Zanoli dovesse essere ceduto in prestito, ma nel frattempo un’altra notizia porta allegria sul volto del tecnico dopo Osi e Kvara, il Napoli ritrova finalmente Mario Rui.

Il cross al bacio da sinistra per la testa di Osimhen porta avanti il Napoli, Kvara supportato e lanciato più volte in modo mnemonico dal terzino portoghese. Sovrapposizioni mancate al Napoli e che ora con il suo rientro sono un’arma in più visto anche che il gioco degli azzurri, per tutto il primo tempo, si basava solo sull’ asse Di Lorenzo-Politano.

Dunque vittoria importantissima, ritrovata anche tra le mura amiche con una reazione rabbiosa e costruita da Osi e conclusa da Kvara, con il ritorno di Mario Rui tanto atteso, e la tranquillità che finora era mancata in casa azzurra. Sta nascendo il Napoli di Mazzarri, che ora avrà prima il Frosinone in Coppa Italia e poi lo scontro Champions con la Roma allo stadio Olimpico.

Due gare certamente da giocare al massimo ma che tra Frosinone in Coppa Italia e Roma certamente qualche cambio va fatto anche per far rifiatare chi ha sempre giocato, e per vedere in campo calciatori, misteriosamente spariti dai radar come Simeone e Lindstrom ad esempio, per capire se il tecnico vede in loro potenziali titolari in futuro.

La cosa certa è che il mister sembra avere le idee chiare, ed in campo la sua mano si vede. Sul piano fisico il Napoli sembra essere in crescita. Attendiamo con fiducia gara dopo gara, la garanzia si chiama Mazzarri, e Adl sa bene che con lui pane e lavoro significa soprattutto migliorare ciò che le scelte dell’estate avevano completamente annientato il gruppo Campione d’ Italia. Allora vai Walter, Napoli è con te.

