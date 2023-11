Mazzarri con l’incognita a sinistra, chi al posto di Mario Rui?

Walter Mazzarri ha dato appuntamento ai calciatori disponibili, gli altri sono impegnati con rispettive nazionali, a lunedì al centro sportivo di Castel Volturno per riprendere gli allenamenti e prepararsi in vista della difficile sfida di Bergamo, contro l’Atalanta, in programma domenica 26 novembre alle ore 18

Due giorni di riposo concessi in attesa dei rientri, alla spicciolata, di tutti gli altri e poter preparare al meglio un ciclo di ferro da affrontare, ricordiamo si comincia con l’Atalanta domenica prossima, poi il Real in Champions al Bernabeu, poi l’Inter al Maradona, ed infine la Juventus allo Stadium.

Una serie di gare certamente non semplici per il tecnico di San Vincenzo con una sosta che non consente un lavoro di gruppo nella sua totalità ’viste le defezioni nazionali, senza dimenticare gli infortunati e la reazione al nuovo arrivo ancora embrionale da parte del gruppo al completo, insomma tante le incognite ancora irrisolte

Mazzarri alle prese con la grana della catena di sinistra in vista di Bergamo

Il nuovo tecnico azzurro Walter Mazzarri, tornato dopo l’esonero di Rudi Garcia per risollevare le sorti del Napoli, è alle prese con il problema terzino sinistro. L’infortunio di Mario Rui, e il rientro solo il prossimo venerdì di Olivera impegnato con la sua nazionale.

Chi allora verrà impiegato al posto dei due esterni nella gara delicata contro l’Atalanta domenica prossima? Il primo su cui optare, visto anche il piede mancino, porterebbe a Natan, facendolo scivolare da centrale difensivo a terzino e trovando in lui anche la fase difensiva forse più idonea rispetto anche allo stesso Olivera

L’ altra Opzione potrebbe essere Zanoli, anche s e a piede invertito il giovane terzino, sostituto naturale di capitan Di Lorenzo, ha trovato poco spazio finora in squadra, e forse potrebbe essere davvero giunto il suo momento. In effetti sarebbe una scelta già rivista, e per giunta riuscita, di provare il piede invertito da parte del tecnico livornese visto che Zuniga, colombiano di piede destro, fece le sue migliori stagioni in azzurro proprio ricoprendo quel ruolo

Infine giocare con Olivera, ricordiamo che l’Uruguaiano tornerà solo venerdì a disposizione, con solo un giorno di conoscenza del tecnico e dei movimenti che proporrà di fare durante la gara contro la formazione di Gasp

Da Lunedi quindi, inizia il countdown di Mazzarri verso la prima sfida da nuovo tecnico azzurro in campionato, in attesa del rientro dei nazionali, il mister di San Vincenzo cosa s’ inventerà per sostituire l’infortunato Mario Rui? Sabato prossimo, in conferenza stampa, dove per la prima volta ascolteremo le sue parole, sarà sciolto il dubbio amletico!

