Mario Rui: Abbaglio o una scoperta?

Mario Rui, classe ’91, è forse tra i giocatori più criticati nella rosa del Napoli. Non è un mistero che, la tifoseria azzurra cosi come molti opinionisti locali e nazionali, non apprezzano il gioco del terzino portoghese. Critiche dure e forse eccessive, in modo particolare dopo le prestazioni quasi eccellenti delle ultime partite. Mario Rui è un giocatore che indubbiamente deve ancora migliorare sotto il punto di vista tecnico e tattico, ma un giocatore non si giudica solo dalle prestazioni in campo, è necessario dunque spezzare una lancia a suo favore. Il portoghese infatti gioca sudando ogni partita, impegnandosi al massimo per migliorare le sue prestazioni e per favorire al meglio i suoi compagni di squadra.

Nonostante la buone volontà del giocatore, durante le partite, i social si inondano di critiche: “L’inquadratura di Mario Rui che si allena con Live is Life mi fa allo stesso tempo ridere e piangere” oppure ” Invidio la capacità di Mario Rui, oggi, di fare sempre e comunque la scelta sbagliata” e ancora “1° Novembre 2017 Da questo momento sarebbe iniziata la sciagura chiamata Mario Rui“.

Tra le tante critiche c’è anche chi difende il terzino, comprendendo, forse, che i suoi scarsi rendimenti delle stagioni passate sono state causate dalla scarsa fiducia nel suo gioco. “Solo Spalletti poteva rendere Mario Rui un giocatore serio” o “Mario Rui ha fatto una giravolta? Inizia a piacermi questo Mario Rui versione Pirlo” e in fine ” Gioca con la maglia del Napoli sempre sudata e per me tanto basta per meritarsi la mia stima. Sono innegabili i limiti tecnici, fisici, tattici, soprattutto caratteriali etc. Ma nessuno può mettere in dubbio l’impegno che ci mette.”

Giugno 2022

Ad ogni modo, Il Napoli e Luciano Spalletti nutrono molta fiducia nel calciatore che sicuramente rimarrà nella rosa degli azzurri fino al giugno del 2022. Data sicura perché, notizia delle ultime ore, l’agente del portoghese, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha dichiarato: ” A maggio-giugno ho detto che Mario Rui non si sarebbe mosso da Napoli. Lo farà solo dopo aver disputato un grandissimo campionato. Per il resto ne riparliamo il prossimo giugno.”

