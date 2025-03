Mancano 10 giornate alla fine del campionato: ecco i top e flop di Serie A

La 28esima giornata ha ridefinito la classifica riportandola nella stessa forma di qualche tempo fa, con Inter, Napoli e Atalanta in lotta per lo scudetto e la Juve in caduta libera. Nel palinsesto bet di Serie A aggiornato in tempo reale su Betfair, il Biscione continua a guadagnare punti e anche la Roma è al top, mentre il Diavolo in questa stagione fa difficoltà a vincere ed è ormai fuori da tutti i giochi, salvo la Coppa Italia.

Juve: dal miracolo scudetto al miracolo per restare almeno in zona Champions

Il progetto Thiago Motta fallisce qui, alla giornata 28 con uno 0 – 4 spaventoso messo a segno dalla Dea in trasferta. La Vecchia Signora interrompe la striscia di vittorie nel modo più terribile e dal miracolo scudetto si passa a un miracolo per mantenere la top 4: d’altronde si sa, in Serie A l’up e il down in questo periodo sono divisi da un confine sottile.

Roma come l’Inter negli ultimi 15 match

Il bottino della Lupa in campionato negli ultimi 15 match fino alla 28esima giornata è di 33 punti a pari merito con l’Inter, per questo la Roma di Ranieri si presenta come migliore candidata per chiudere nella top 4, anche se mancano ancora tantissime gare e soprattutto punti.

Brutto flop stagionale per il Milan: peggio della Juve

Il Milan parte male al Via del Mare e il Lecce dell’ex Giampaolo va in vantaggio 2 – 0 per gran parte del match. Il Diavolo la ribalta nel finale, ma ormai non c’è più niente da fare, il rischio di restare fuori dalla top 6 è ormai troppo alto e non bisognerebbe perdere fino al termine del campionato per cavarne qualcosa di buono.

Inter, Napoli e Atalanta tornano a lottare per il primo posto

Il Biscione torna a dominare dopo la vittoria sofferta contro il Monza, tuttavia, bisognerà sempre attendere l'esito della Champions per comprendere dove può arrivare l'armata di Inzaghi. Per ora, il sogno Triplete inizia a prendere forma e i tifosi nerazzurri non vogliono più svegliarsi.

Bene anche il Napoli che vince una gara complicata contro la Fiorentina, Conte rimane prudente ma i risultati ci sono e gli Azzurri possono ancora sperare di fare il colpaccio.

Colpaccio, che la Dea ha fatto contro la Juve, buttandola fuori dalla lotta scudetto e destabilizzando l’ambiente. Intanto, l’armata del Gasp si impone con prepotenza tra le favorite per la vittoria del primo e storico scudetto.

Il Biscione e la Dea stanno dominando questo campionato con il miglior reparto offensivo, mentre il Napoli con la difesa. Nei primi 28 match i gol di Inter e Atalanta sono 63 a testa, Retegui domina la classifica dei bomber con 22 gol, mentre Lookman ha segnato 13 reti.

Per la Beneamata è Thuram il capocannoniere con 13 gol all’attivo, segue Lautaro Martinez a quota 10 gol e chiude il podio Denzel Dumfries con 6 gol.

