Makengo: “Vogliamo andare a Napoli e fare punti”

Dopo le dichiarazioni del centrocampista Molina arrivano, al canale UdineseTv, anche le dichiarazioni dell’attaccante Makengo il quale commentando la partita contro la Roma, conclusasi con un pareggio, ha espresso chiaramente quali sono gli obbiettivi a breve termine della squadra: Andare a Napoli per vincere.

Di seguito le sue parole: ” E’ stata una bella partita, felici per la prestazione, peccato per il gol preso all’ultimo minuto. L’obiettivo é non guardare l’avversario, vogliamo giocare con il nostro stile di gioco e andare a Napoli per fare punti.

Insomma un Udinese agguerrito e centrato sull’obbiettivo di battere il Napoli, come si staranno preparando i ragazzi di Spalletti?

