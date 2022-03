Luigi Cagni: “Il Napoli fa paura se sta bene”

Durante il programma radiofonico “Maracanà” su TWM, è intervenuto Luigi Cagni, il quale ha espresso il proprio parere in merito alle squadre in corsa per lo scudetto.

Sulla Juve…

In merito al rinnovo slittato di Dybala, Cagni è stato particolarmente incisivo, dichiarando:

“ E’ di grande classe ma non ha personalità. Dipende solo da lui. Nelle partite importanti non ha espresso le sue qualità. Infortuni? Non è un caso se uno si fa male così e se nelle partite importanti non c’è. Per le qualità che ha, di colpe ne ha.”

ed è proprio in merito alla questione “personalità” che Cagni ha analizzato tutte le potenziali pretendenti per lo scudetto.

Sul Napoli….

Tra le prime tre in classifica chi rischia di più? Questa è stata una delle domande chiave alla quale ha risposto Cagni, dichiarando:

“Per me se la giocano fino alla fine. Sarà determinante la condizione psico-fisica. Io ci metto anche il Napoli, perché ha solo il campionato. Se sta bene fisicamente, dimostra di essere tra le favorite. Per me gioca un bel calcio ma non regge 90 minuti. Per le qualità che hanno fatto vedere, la miglior difesa vince. Il Napoli fa paura se sta bene”

Come da anni si sostiene, il problema chiave del Napoli risiede nell’emotività dei giocatori. Chissà cosa ne penserà Spalletti in merito a queste parole, ricordando uno dei suoi commenti post partita in cui dichiarò ” Non rompete i coglioni che non abbiamo le palle!”

