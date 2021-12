Luciano Spalletti lancia l’amo ai tifosi

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nell’intervista rilasciata alla radio ufficiale in vista Napoli -Empoli che si giochera’ al Maradona domani alle ore 18, lancia…se cosi’ puo’ dirsi, un “amo”,cioe’un segnale importante ai tifosi azzurri, sottolineandone l’ importanza in questo momento, definedoli la vera spinta per arrivare fino in fondo ai traguardi prestabiliti, oltre che percepirne la totale dedizione della maglia. Spalletti ha capito che hanno la loro fiducia visto che la squadra steesa ne sta dando ampia dimostrazione! Ha poi concluso il pensiero che riportiamo fedelmente ….”Con loro al nostro fianco siamo più forti, la nostra metà campo parte da metà campo fino alla punta della curva”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati