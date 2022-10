Luciano Spalletti contro il tabu’ Mourinho!

Come ricorda Il Corriere del Mezzogiorno, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, non è mai riuscito a battere Josè Mourinho, allenatore della Roma:

“Roma-Napoli sarà una sfida piena di duelli, il primo riguarda le due panchine. Mourinho e Spalletti sono grandi amici, lo Special One, dopo la vittoria contro la Sampdoria, ha augurato al suo rivale buona settimana. L’anno scorso hanno ricostruito un duello che mancava in serie A dal 2009, per Spalletti. Mourinho è un tabù, non ha mai battuto le sue squadre. Due pareggi tra andata e ritorno nello scorso campionato, ai tempi di Inter e Roma un pareggio e tre sconfitte per Spalletti, una ai rigori nella finale di Supercoppa Italiana ad agosto del 2008”.

Roma-Napoli, ovvero Mourinho-Spalletti, Questi i numeri:

Tra Serie A e Coppa Italia sono 86 i precedenti delle due squadre giocati in casa del Napoli, terminati con questo bilancio:

VITTORIE NAPOLI: 37 (43,02%) – ultimo il 4-0 del 29 novembre 2020 con i gol di Insigne, Fabiàn, Mertens e Politano.

PAREGGI: 24 (27,91%) – ultimo l’1-1 del 28 ottobre 2018 con i gol di El Shaarawy (R) e Mertens (N)

.VITTORIE ROMA: 25 (29,07%) – ultima il 2-4 del 3 marzo 2018 con i gol di Insigne (N), Under (R), Dzeko (R), Dzeko (R), Perotti (R), Mertens (N).

GOL NAPOLI: 117 (media 1,36 gol a partita

GOL ROMA: 92 (media 1,07 gol a partita).

La prima sfida in assoluto tra le due squadre è stata giocata il 10 novembre 1929 alla 6° giornata del campionato 1929-30. La gara giocata allo stadio testaccio di Roma è terminata 2-2 con i gol di Chini Liduena (R), Vojak (N), ancora Vojak (N) e Volk (R).

La prima volta a Napoli la sfida con la Roma è stata giocata il 13 aprile 1930 allo stadio Ascarelli. La gara terminata 1-1 con i gol di Bernardini (R) e Vojak (N) era valida per la 23° giornata del campionato 1929-30.

Napoli e Roma si sono affrontate 16 volte nel mese di aprile e il bilancio è di 4 vittorie del Napoli (2 in casa), 7 pareggi (3 a Napoli) e 5 vittore della Roma (1 in trasferta).

Sono invece 3 i precedenti alla 33° giornata terminati con 1 vittoria del Napoli (in casa) e 2 pareggi (1 a Napoli).

Mourinho da allenatore ha sfidato il Napoli 5 volte e ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggio e 1 sconfitta.

Spalletti invece da allenatore ha sfidato la Roma 20 volte con un bilancio di 4 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte.

Spalletti non ha mai sconfitto Mourinho. I due hanno in comune un’esperienza sia sulla panchina della Roma che su quella dell’Inter. Da allenatori si sono sfidati 5 volte con un bilancio di 2 pareggi e 3 vittorie dell’attuale tecnico della Roma.

