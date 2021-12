Lobotka: “Spalletti ha trovato il nuovo Pizarro”

Un’altra magia di Spalletti si chiama Stanislav Lobotka, un giocatore tenuto forse un pò troppo ai margini della squadra del Napoli, oscurato dal gioco di Fabian, Anguissa e Demme , ma che nel momento del bisogno si è rivelato per quello che è veramente, un giocatore capace di grandi imprese; l’ultima durante la partita Milan – Napoli contro big rossonero Zlatan Ibrahimović.

Gianni Improta: “Spalletti ha trovato il suo Pizarro”

Nel corso della trasmisisone di Radio Marte “Marte Sport Live” l’opinionista Gianni Improta ha dichiarato a proposito di Lobotka: “Quando è arrivato era pienotto, la cura Spalletti lo ha rimesso in linea. Hamsik ce lo raccomandò, ora si sta dimostrando un grande acquisto. Penso che Spalletti abbia trovato il suo nuovo Pizarro. Di fatto è considerabile come uno dei nuovi acquisti del Napoli. Avevo elogiato la campagna estiva del Napoli, ora molti si stanno ricredendo a riguardo”.

Lobotka apprezzato da tutti

Non solo Improta ha speso parole di apprezzamento nei confronti del centrocampista slovacco, anche Luciano Spalletti nel commento post partita ha speso belle parole nei suoi confronti: “E’ stato fantastico, ci ha dato una grande mano, nello stretto riesce sempre a venirne fuori con facilità, questa sua capacità di avvitarsi mi ricorda Pizarro che faceva delle cose simili”.

Profonda ammirazione anche da parte di giocatori come Antonio Cassano, ex attaccante e vicecampione del mondo, il quale nel corso del della trasmissione Bobo Tv, sulla piattaforma di Twitch, ha commentato il gioco del Napoli e di Lobotka: “Quando è entrato Lobotka è cambiata la partita, per me è un giocatore fortissimo. Ha fatto girare la palla, una partita eccezionale. A me il Napoli è piaciuto tanto per lo spirito di gruppo, il Milan poteva star lì 3 giorni ma il gol non lo segnava. Non hanno avuto grandi occasioni e né mi davano l’impressione che potevano pareggiarla”.

Speriamo che Lobotka continui a seguire non solo i consigli del tecnico di Certaldo ma che prosegui su questa linea di gioco, facendo innamorare ancora di più i tifosi azzurri.

