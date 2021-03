L’intelligente collaborazione tra Napoli e StarCasinò

Accordo tra StarCasinò.sport e il Napoli: un’idea innovativa per vivere il calcio

La nuova stagione calcistica del Napoli è stata caratterizzata anche da un nuovo Official sponsor, ovvero StarCasinò.sport. Si tratta di un’idea assolutamente innovativa per vivere il calcio e per poter seguire le vicende della propria squadra del cuore.

Era stata la stessa società partenopea ad annunciare il tutto a fine novembre, tramite i propri profili social.

Ma non soltanto. Si tratta anche di una tattica davvero molto intelligente e sicuramente fruttuosa per poter metter su delle partnership con i siti di casino, rispettando il noto Decreto Dignità. Si tratta di una tematica, come molti sapranno delicata e che vale la pena di affrontare, almeno superficialmente.

Decreto dignità: cosa prevede

Come qualcuno già saprà, infatti, il calcio italiano è particolarmente provato dalla pandemia, che non concede di poter trarre profitto dall’affluenza degli stadi. Ma c’è un altro motivo che sta segnando particolarmente le casse della maggior parte delle società, di tutte le categorie: il Decreto dignità.

Grazie a questo provvedimento legislativo, sono stati tantissimi i contratti che avevano stipulato le società calcistiche con quelle legate alle scommesse e ai casino online, andati letteralmente in fumo. Con un enorme danno economico che, abbinato al problema della pandemia, è stato finora davvero ingente.

Il Decreto dignità prevede, per chi non lo sappia, che venga vietato ogni forma di pubblicità, diretta ed indiretta, di aziende che si occupano di scommesse. Questo fa sì che i bookmakers e i casino in generale non possano promuovere la loro attività in alcun modo. Ciò vale per tutti i tipi di pubblicità, sia televisiva, sia che riguarda gli sponsor delle squadre di calcio. Sono vietati persino i cartelloni pubblicitari a bordocampo.

Problemi economici

Tutto questo, stando ad alcuni dati, ha certificato una perdita di oltre 200 milioni da parte della maggior parte dei club delle varie categorie. Molte società sarebbero state private del 20% degli introiti a causa di questo decreto.

Per questo motivo, la maggior parte delle società sta da circa due anni cercando di chiedere al Governo di sospendere questo provvedimento legislativo, finora senza risultati. In molti, oltretutto, asseriscono che i giocatori non siano affatto diminuiti: lo dimostra anche il fatto che nascono praticamente ogni giorno nuovi casino senza deposito su cui poter giocare.

StarCasinò.sport e Napoli: accordo intelligente

Oltre ad essere un accordo particolarmente innovativo, va da sé che quello tra il Napoli e StarCasinò.sport sia un accordo anche molto intelligente. In questa maniera si ottiene un risultato sicuramente positivo per entrambe le parti e si offre anche ai tifosi un’esperienza diversa.

Il sito in questo è ricco di iniziative originali e, alcune di esse, mai proposte prima. Per esempio, sono sempre disponibili una serie di quiz legati al Napoli, alla sua storia sportiva, che consentono di vincere dei premi davvero molto interessanti, come per esempio le magliette da calcio autografate dei propri beniamini.

Ci sono diversi giochi, che consentono anche di partecipare a delle estrazioni con diversi premi in palio.

Una piattaforma che è sicuramente un qualcosa di innovativo e che è stata anche accolta positivamente da altre società di Serie A. Si tratta di un modo sicuramente differente e particolare di poter promuovere un brand. Basti pensare al fatto che anche altri casino online hanno intrapreso questa strada, puntando su una vera e propria linea editoriale, e proponendo notizie, approfondimenti, interviste e tutto ciò che caratterizza una classica redazione sportiva. Insomma, qualcosa legato più all’informazione sportiva che ad altro. L’accordo tra StarCasinò.sport e il Napoli, inoltre, ha previsto l’installazione a bordo campo allo stadio Maradona di un led luminosi e di un backdrop presente durante le interviste dei giocatori.

Andrea Falco

