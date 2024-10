Lecce: Luca Gotti analizza la sconfitta contro il Napoli

Il Lecce ha perso contro il Napoli, uscendo però leggermente meglio rispetto alla sfida contro la Fiorentina. La squadra salentina ha tentato in ogni modo a resistere alle scorribande di Ngonge e di Lukaku, ma alla fine a spaccare la partita è stato Giovanni Di Lorenzo. L’ex giocatore della Reggina ha saputo trovare due volte il piede caldo: nel primo tempo ma il suo gol è stato annullato e nel secondo a festeggiare questi tre punti d’oro per il Napoli. Il Lecce rispetto al pesante KO contro la Fiorentina è migliorato: ha saputo gestire la fase difensiva e protetto bene Falcone, ma alla fine è giunta la sconfitta. Il prossimo turno i salentini affronteranno il Verona, in un vero e proprio match salvezza.

Luca Gotti a DANZ ha analizzato la sconfitta del suo Lecce contro il Napoli al Maradona: le parole del mister dei salentini: “Ho visto una squadra compatta nel voler reagire. C’è grande dimostrazione nel voler uscire da questa situazione. Abbiamo creato le nostre azioni, ma abbiamo fatto fatica a concretizzarle. Non mi accontento di perdere con onore, ma è ovvio che questa è ben diversa dal KO contro la Fiorentina. Mi prendo l’atteggiamento e avrà valore se daremo continuità. Probabilmente abbiamo passato un periodo complicato e abbiamo fatto diventare degli episodi delle grandi fragilità. Oggi abbiamo cercato di ricucire questi strappi. Banda lo avevo a disposizione con un minutaggio ideale. Gli ho dato minuti extra e se lui sta bene per noi è un valore aggiunto”.

