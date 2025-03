Le statistiche ufficiali del Napoli tratte dal sito Lega Serie A

Dopo un febbraio terribile e disastroso che ha messo in discussione il primato in classifica del Napoli, ridimensionando il sogno scudetto, siamo giunti alla 29esima giornata di Serie A e quando mancano solo 9 match alla fine del campionato, l’armata di Conte si trova soltanto a meno 3 punti dalla vetta.

Anche se le scommesse calcio di Serie A con le quote aggiornate su Betfair danno l’Inter come favorito per la vittoria scudetto, il Napoli resta la sfidante più pericolosa e dovrà sfruttare il suo calendario alleggerito senza altri tornei, che comprende 7 gare su 9 più agevoli. Ma prima di parlare di quarto scudetto e miracoli, analizziamo le statistiche dei Partenopei che il sito ufficiale Lega Serie A ci mostra.

16% di capacità realizzativa

Il dato è inferiore all’Inter che presenta tre punti in più, tuttavia, lo score dei Partenopei è perfettamente bilanciato perché possono contare sul miglior reparto difensivo di Serie A, che ha subito soltanto 23 reti nei primi 29 match, con una media ottima inferiore a 1 gol per gara.

I tiri totali del Napoli sono 265, di cui 118 in porta, su questi sono 45 i gol segnati fino a oggi in campionato. I tiri terminati fuori sono 147, i tentativi respinti 129.

In totale, le occasioni da gol del Napoli sono state 274, dei 45 gol segnati sono 30 gli assist vincenti, a dimostrazione del fatto che gran parte di queste reti non provengono da palle inattive.

Il perfetto equilibrio tattico statistico del Napoli

Una delle caratteristiche che più ci da fiducia, riguarda un perfetto equilibrio tattico statistico del Napoli, che sia in trasferta che in casa riesce a mantenere costanti i risultati.

Certo, al Maradona i numeri sono più rincuoranti, con 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, per un totale di 21 gol segnati e 10 subiti. Ma in trasferta non va poi così tanto male, anzi, si segna di più ma si subisce anche di più: 24 reti siglate, 13 subite al fronte di 8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

Anche per quanto riguarda le statistiche dei risultati terminati in over o under 2.5 c’è un equilibrio quasi perfetto, con 14 match terminati con più di due gol totali e 15 terminati con meno di 3 gol nel risultato.

Il gran finale di stagione del Napoli

Prima di tirare le somme o dannarci, dobbiamo tirare un sospiro di sollievo perché sono 18 anni che il Napoli manca dalle quote serie b, un dettaglio che non deve farci dimenticare chi siamo e che deve diventare il motore di tifosi e addetti ai lavori per supportare la squadra e il club, quando se lo meritano.

Il calendario del Napoli prevede un finale di stagione mozzafiato e sarebbe davvero epico festeggiare i 100 anni l’anno prossimo con qualche scudetto in più. Il countdown è cominciato e segna meno 9, le gare al Maradona saranno contro Milan, Empoli, Genoa, Torino e Cagliari (ultima di campionato), in trasferta ci saranno Bologna, Monza, Lecce e Parma.