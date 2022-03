Le pagelle di Verona-Napoli: 1-2, Spalletti porta a casa tre punti fondamentali

Ecco le Pagelle degli azzurri al termine della gara di campionato Verona-Napoli, valida per la 29esima giornata del massimo campionato si Serie A:

Ospina:6 Inoperoso per tutta la gara, praticamente ingiudicabile la sua prestazione,incolpevole sul gol di Faraoni

DI Lorenzo:6.5 Spegne sul nascere le velleita’ di Caprari prima e Tameze poi, anche se ha permesso il cross per il gol di Faraoni

Rrhamani:6 Buona la sua prova, tranne che per un occasione di Simeone nel primo tempo, per fortuna terminata alta

Koulibaly:6 Il “comandante”e’ una vera diga, la sua presenza garantisce esperienza e tranquillita’ a tutto il reparto, ma sicuramente si e’ fatto sfuggire Faraoni sul goL scaligero

Mario Rui:6 Solita prova di grinta ,e stavolta e la traversa a negargli il gol

Fabian Ruiz:5,5 Prova incolore dello spagnolo, solo una conclusione nel primo tempo ben parata da Montipo’, il resto da rivedere

Anguissa: 6 Ancora una prestazione di qualità e sostanza, anche se soffre un po’ per l’aggressività degli avversari.

Lobotka: 7 Metronomo impeccabile, a centrocampo e colui che consente sia a Fabian che Anguissa di dormire sonni tranquilli.

Lozano: 6- Un primo tempo discreto, ancora a corto di fiato,ma senz’altro verso la via del recupero

Politano6- Riesce solo una volta ad andare via in dribbling, nell’azione del gol di Osimhen, propositivo ma ad intermittenza.

Osimhen: 7 Colpisce e batte Montipo’ con uno stacco di testa, su cross perfetto di Politano, rapinatore sul secondo su assist di Di Lorenzo, rabioso e trascinatore, in crescita il suo rendimento.

Insigne: 6- Entra al 63′,al posto di Lozano, ma non incide, si fa vedere per alcuni passaggi e recuperi in mezzo al campo

Elmas: 6 Entra al 63′, al posto di Politano, e sfiora la terza rete, sempre su assist di Di Lorenzo, ma la palla viene parata da Montipo’

Petagna: S.V.

Ghoulam S. V.

Zielinsky: S.V.

Spalletti: 6- Partita che si doveva vincere e si e’ vinta, un Napoli “sporco” ma vincente, oggi contava solo questo, i tre punti, missione compita ma si deve essere piu’ celeri nei cambi

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati