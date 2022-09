Le pagelle di Lazio-Napoli: Kvaratskhelia dominante, Osimhen immarcabile

Il Napoli vince una partita immediatamente priva di equilibrio, a causa del gol subito dopo nemmeno quattro minuti. Almeno inizialmente, la Lazio ha imbrigliato gli azzurri. Entrambe le squadre gestiscono il giropalla, con la chiara intenzione di dominare il possesso. Con una discriminante fondamentale, però.

Mentre i padroni di casa muovevano velocemente il pallone, lo stesso non faceva la squadra di Spalletti. Evidentemente priva di lucidità, così da permettere ai laziali di sistemarsi comodamente sotto la linea della palla. Nessuna linea di passaggio pulita, dunque, al cospetto di un avversario stretto e corto.

Le cose cambiano a metà del primo tempo, nell’attimo in cui il Napoli cambia decisamente volto, dando intensità al suo calcio qualitativo. Stop alla pigrizia, quindi e ritmo tutt’altro che rinunciatario. Tema tattico reiterato nella ripresa.

Nel complesso, scontro diretto valido non soltanto per la classifica, bensì pure per prendere ciascuna consapevolezza della propria forza. Quanto visto all’Olimpico conferma le ambizioni del rinnovato Napoli…

Meret: 6

L’impatto sul campionato del Napoli è innegabilmente positivo. La partenza di Ospina aveva veicolato nella stragrande maggioranza della tifoseria (forse anche in Spalletti…) una sensazione sgradevole. L’impressione che l’Airone non fosse pienamente capace di colmare il vuoto in tema di carisma creato dalla partenza del colombiano. Ebbene, se c’è un giocatore che finora ha palesato personalità, senza lasciarsi sfuggire la possibilità di far ricredere i suoi detrattori, quello è il portiere friulano. Attento, sicuro. Vola, reattivo, sulla capocciata di Felipe Anderson.

Di Lorenzo: 6

Dalla sua parte agisce Zaccagni, un cliente nient’affatto facile. Nondimeno, il capitano azzurro possiede l’esplosività necessaria a stargli dietro, tentando in qualche maniera di limitarne l’imprevedibilità. In ritardo sulla rasoiata che porta la Lazio in vantaggio, prende progressivamente le misure al dirimpettaio.

Rrahmani: 6,5

Lo scorso anno aveva meritatamente spodestato un “califfo” come Manōlas a suon di prestazione convincenti. Probabilmente, sono state proprio queste doti a convincere la società che avesse già in casa un leader difensivo completo, ferocemente determinato in marcatura, in grado di fare la cose giusta in copertura. Con lui, Immobile la vede pochino.

Kim: 6,5

Per i più entusiasti resta l’erede di Koulibaly. Ma continua a mostrare paurosi limiti nelle letture senza pallone, come in occasione del pareggio del Lecce, con l’enorme spazio concesso a Colombo, libero di girarsi e calciare senza nessuna opposizione verso la porta. Effettivamente, il coreano è ottimo nei duelli individuali. D’altronde, la sua struttura fisica gli consente di primeggiare su chiunque abbia l’ardire di provare a contendergli la palla. Tuttavia, le problematiche si manifestano all’atto di correre con Immobile, che talvolta si lascia scappare alle spalle. Ha il merito di farsi trovare all’appuntamento con la testata dell’1-1.

Mario Rui: 6

La competizione per lo slot di terzino sinistro aguzza l’ingegno. Eppure il portoghese continua a dimostrare di essere il prototipo del perfetto laterale per il calcio preteso da Spalletti: pur regalando puntualmente qualcosina al dirimpettaio, dal punto di vista fisico, garantisce comunque grande capacità di corsa e buona sensibilità con il mancino. Insomma, Mario Rui è duro da superare in situazione di uno contro uno. Oltre a rappresentare una presenza fissa nella metà campo avversaria, quando si propone in avanti.

(dal 92’ Olivera: s.v.)

Partecipa al garbage time.

Anguissa: 6,5

Mette a disposizione della mediana le sue proverbiali doti, spendendosi in un lavoro oscuro. Sacrificandosi in fase difensiva, lottando là in mezzo come se non ci fosse un domani, sbattendosi corpo a corpo contro tutti i biancocelesti che incrocia sulla strada. Qualità particolarmente preziose in una gara dall’indole decisamente spartana.

Lobotka: 6,5

Rappresenta l’anima emotiva del gruppo. Perché palesa una dimensione operaia, pur mantenendo intatta la qualità della sua regia. Alimenta il gioco, raccattando taluni palloni letteralmente dalla spazzatura.

(dal 92’ Ndombele: s.v.)

Entra e butta un pallone. Nient’altro…

Zielinski: 6,5

La partita sembra scorrergli addosso, mentre il polacco – imperterrito – continua a trovare con continuità giocate utili. Uno scenario ideale per lui. Del resto, l’allenatore lo alza ed abbassa, mezz’ala o incursore (obiettivamente, il termine “sottopunta” ha un po’ stancato e veramente non si può sentire…) alle spalle del terminale offensivo a seconda dei momenti del match. Sballottato da un lato all’altro, si muove per il campo con quella faccia da schiaffi, tipica di chi se ne frega bellamente del giudizio altrui. Tira fuori dal repertorio un colpo inaspettato: sulla zuccata maligna, Provedel si distende in tuffo.

(dal 67’ Elmas: s.v.)

Ha tutto per essere qualcosa d’altro della semplice toppa, utile esclusivamente a coprire il buco sulla fascia destra. In realtà, appare una soluzione adatta per rifiatare e riequilibrare il Napoli, nel momento di maggior forcing della Lazio.

Lozano: 5,5

Occorre premettere che le dicerie sul conto de El Chucky non sono sempre precise. Si parla di un giocatore imprendibile quando viene stimolato dai compagni sull’ampiezza, con la volontà di mandarlo uomo contro uomo. deve attaccare ma svagato quando si tratta di difendere. Un luogo comune veritiero. Peccato che stasera non l’abbiano mai messo in condizione di esprimersi compiutamente.

(dal 44’ Politano: 6)

La sua migliore qualità è senza dubbio il dribbling, simile a quelli che animavano le partitine per strada, che amministra da vero prestigiatore. Arduo trovare in circolazione un esterno con una tale facilità nel saltare l’uomo e controllare l’attrezzo in spazi stretti.

Osimhen: 6,5

A livello di prospettive rimane un centravanti dalle potenzialità indiscutibili. In ogni caso, per ottenere lo status di Top Player, entrando a pieno titolo nel ristretto alveo dei “numero nove” che segnano tantissimo, e guadagnano in proporzione, deve necessariamente acquisire nuove competenze. Nello scarto tra aspettativa e realtà, la mancanza di una tecnica finissima lo penalizza. Innanzitutto nel gioco spalle alla porta. Magari non avrà uno stile impeccabile. Ma fa reparto da solo. E dargli un barlume di spazio equivale a esaltarne la percezione della porta. Come sul palo scheggiato di testa o chiamando Provedel a distendersi, sul diagonale insidioso, conseguenza di una caparbia azione individuale.

Kvaratskhelia: 7

Indubbiamente è dotato di un piedino assai educato. Con un adeguato lavoro funzionale a migliorare il suo gioco associativo, tale da favorirne la piena collaborazione con i compagni, diventerà per l’attacco partenopeo un importante upgrade. Ovvero, versione aggiornata e potenziata del classico esterno offensivo. Oggi, invece, si mette in proprio e imperversa, immarcabile. Spacca il palo con un tracciante dalla distanza. Si lascia ipnotizzare da Provedel. Manda un cioccolatino di Zielinski in curva. Poi inchioda il raddoppio con una seggiata.

(dal 67’ Raspadori: s.v.)

Il suo ingresso è diretto a sfruttare lo spazio affinchè un Napoli stanco e aggredito dai padroni di casa possa andare al cross o consolidare il possesso. Corre e si sbatte, ma non crea pericoli offensivi.

Allenatore Spalletti: 6,5

Merito dell’uomo di Certaldo se il Napoli prende le misure alla Lazio. Ha mostrato da un certo punto della partita in avanti una costruzione efficace, associata al calcio verticale idoneo a sfruttare la qualità di Kvaratskhelia nell’uno contro uno. Ha ragione pure nell’insistere su Osimhen spalle alla porta. Il nigeriano viene incontro alla palla partendo da una posizione svantaggiosa, ma poi la controlla, proteggendola.

