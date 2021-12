Le “Ciucciuette” nate per screditare il Napoli.

Il Napoli da sempre è stata una squadra pesantemente attaccata, in particolar modo da tifosi e opinionisti delle squadre avversarie, per diversi motivi: posizione geografica, stereotipi sulla città e il suo popolo, storia della società, invidia nell’aver avuto nella rosa uno dei più importanti calciatori del modo, innata maestria con il pallone e propensione alla vittoria.

Non è un mistero che le più importanti reti nazionali come Sky, Mediaset e Rai non perdano occasione per denigrare la squadra azzurra, spendendo poche parole in caso di vittoria ma soffermandosi a lungo in merito a delle insignificanti inezie sulle quali sono in grado di creare ore di programma.

Tutti contro il Napoli

Tuttavia, fin quando le critiche provengono da estranei al mondo del Napoli, per quanto possano dare fastidio, la razionalità prevale. Caso emblematico il giornalista Giuseppe Cruciani, tifoso bianco nero, il quale non pronuncia mai complimenti nei confronti del Napoli, nemmeno di fronte all’evidenza, difendendo a spada tratta la sua squadra del cuore, anche in un periodo in cui non è particolarmente brillante.

Alcune delle sue dichiarazioni, talvolta infelici, certamente non passano inosservate dai tifosi partenopei, i quali spesso si sentono derisi dalle sue parole. “A parti invertite il Napoli avrebbe fatto fermare la partita dall’ONU. Senza sei titolari, come era la Juventus a Napoli, gli azzurri avrebbero chiamato l’ONU per fermare la partita“ dichiarazioni a seguito della sconfitta della Juventus nel settembre 2021, che hanno avuto un eco violento da parte della tifoseria azzurra, complice il fatto che non intercorre un bel rapporto tra la città campana e il giornalista.

Ma tra gli opinionisti che preferiscono scagliarsi contro il Napoli, piuttosto che discutere dell’ottima prestazione degli azzurri, vi è anche chi è pagato dagli sponsor campani per essere presente nei salotti sportivi, al fine di commentare la squadra e il suo rendimento. E’ necessario sottolineare che, essere pagati dagli sponsor campani, non significa necessariamente dover elogiare la squadra di riferimento qualora non dovesse meritarlo, ma attaccare il Napoli e la società elogiando indiscriminatamente le altre squadre è eccessivo.

Mario Sconcerti e il Napoli

Nel caso specifico è necessario citare il giornalista Mario Sconcerti il quale più volte ha attaccato il Napoli di Spalletti e il suo presidente Aurelio De Laurentis con delle dichiarazioni che spesso lasciano perplessi anche i tifosi delle squadre avversarie. “Osimhen non sa giocare a calcio, può darsi che impari. Il giocatore c’è o non c’è? C’è ma non sa giocare a calcio.” dichiarazione del marzo 2021 ai microfoni del programma Il Bello Del Calcio su Canale21 che hanno destato “scandalo” anche tra gli ospiti presenti in studio.

Un altro commento poco apprezzato dai tifosi azzurri è arrivato dopo il pareggio con il Sassuolo nella 15° giornata di campionato. Sconcerti analizzando il Napoli per Calciomercato.it ha dichiarato “Capiremo contro l’Atalanta il significato tecnico e atletico del crollo finale del Napoli. Una squadra con la sua capacità di tenere palla, abituata ormai a grandi partite, può nella mischia prendere un gol, mai perderne due di vantaggio. In realtà il Napoli sta pagando una stagione molto bella e molto stressante. Non ha una rosa all’altezza del suo gioco. Pensavo si fosse riposata domenica con la Lazio. Dopo un quarto d’ora la partita era chiusa, da lì in avanti il Napoli ha dato spettacolo dentro una partita virtuale”.

E in ultima battuta una “frecciatina” vede come protagonista l’allenatore Spalletti: “Spalletti che è stato l’unico tecnico tra le prime quattro in classifica, a far giocare la stessa squadra di tre giorni prima. Inzaghi ha mandato contro lo Spezia una squadra base con 4 cambi rispetto al turno precedente e un’impostazione quasi sperimentale. Il Milan ha fatto 6 cambi sui dieci in campo. L’Atalanta 7. Sono 17 cambi a 0, il dubbio sia stato un eccesso è molto più di un’idea. Non so nemmeno quanto siano occasionali i tre infortuni capitati.”

Perché tutto quest’astio?

Parole sempre molto piccate nei confronti della società azzurra. La domanda a questo punto sorge spontanea: Perché nei confronti del Napoli si scagliano tutti conto: opinionisti, giornali, programmi televisivi, tifosi, arbitri e allenatori? Perché il Napoli è perennemente puntato sotto l’occhio del mirino e non è mai elogiato come merita. Quest’anno la squadra si Spalletti sta dando prova e dimostrazione di essere all’altezza dei primi posti in classifica, costruendo un calcio non solo fisico e basato sul risultato finale, ma anche sulla tecnica e sulla mentalità. I giocatori sono concentrati in ogni partita nonostante debbano affrontare importanti ostacoli come gli infortuni delle ultime settimane.

Eppure tutto questo non basta, è necessario indossare un cappotto firmato ed essere il capitano del Napoli per apparire in prima pagina ed essere attaccato mediaticamente: ” Ben 1700 euro (da listino), sicuramente fuori mercato per tanti ma non per Insigne – sempre attento agli outfit e amante dell’alta moda – sempre in attesa del nuovo contratto.” si legge sul Mattino. Insinuazione ridicola nei confronti di Lorenzo Insigne sminuito da questa dichiarazione riconosciuto, non per i suoi meriti, piuttosto per i suoi outfit e per il tenore di vita.

Come sempre il Napoli è trattato come l’oca nera nello stagno.

