Lazio-Napoli: le parole di Ferrara a DAZN

Finisce con la vittoria del Napoli, il match che ha visto scontrarsi gli azzurri di Spalletti contro la Lazio di Sarri.

Finalmente il Napoli riesce ad agganciare il primo posto della classifica a al pari con il Milan, ribaltando le previsioni dei più scettici.

Le parole di Ciro Ferrara

“Vittoria voluta e ottenuta. Con le frenate milanesi l’occasione per il Napoli era ghiotta“, così commenta la vittoria del Napoli, l’ex giocatore Ciro Ferrara, negli studi di DAZN.

“ Nel 2022 il Napoli ha trovato regolarità e ottenuto molti punti, oggi ha vinto su un campo difficile contro una bella squadra. L’ha voluta e l’ha ottenuta, era un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. E ora potrà recuperare anche giocatori importanti. L’obiettivo a inizio stagione era la Champions… se vince lo Scudetto bene, ma se non ci riesce avrà comunque fatto un campionato straordinario”.

Un commento che denota come la squadra di Spalletti, non solo si merita la vittoria, per l’impegno e la mentalità vincente, ma che probabilmente, gli azzurri sono una squadra da temere.

La domanda sorge spontanea, con la nuova classifica e con la dimostrazione della forza del Napoli, le previsioni in chiave scudetto chi nomineranno come grande favorita?

Certamente i tifosi azzurri perseguiranno ad incitare la propria squadra con l’inno che recita ” Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione…”

