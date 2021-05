L’allungo del Napoli

Il Napoli non ha deluso le attese, regolando l’Udinese e portandosi momentaneamente a +4 dalla Juve, attesa dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Una partita non iniziata a grandi ritmi, con la squadra di Gattuso che ha faticato a trovare varchi prima del gol di Zielinski. L’inerzia del match è poi totalmente cambiata, con l’Udinese costretta a scoprirsi. Il raddoppio di Fabian Ruiz sembrava aver indirizzato il match.

Al contrario, il gol di Okaka sembrava averlo riaperto, ma i Friulani hanno poi fatto poco e nulla. Nel secondo tempo il Napoli è entrato in campo puntando sul pressing alto. Una strategia che ha avuto i suoi frutti. Victor Osimhen non ha timbrato il cartellino, ma ha messo a fuoco e fiamme la difesa dell’Udinese. Il nigeriano è stato un incubo per la difesa di Luca Gotti.

Convincente la prova del centrocampo azzurro, con Bakayoko dominante atleticamente. De Paul si è reso protagonista di varie giocate di altissima scuola, ma ha trovato pane per i suoi denti. Il Napoli ha giocato in 30 metri, giocando alto e coeso. Le soluzioni offensive sono state molteplici e variegate. L’identità di gioco raggiunta è stata notevolissima e i meriti dell’allenatore sono tangibili.

L’Udinese sembrava non essere assolutamente andata a Napoli in vacanza. A livello psicologico l’uno-due micidiale di Zielinski e Fabian Ruiz ha però distrutto qualsiasi velleità. Il resto del match è stato di controllo per gli uomini di Gattuso. L’avvicendamento tra Osimhen e Mertens ha rasserenato i tifosi azzurri, considerando che il nigeriano è diffidato.

Per l’Udinese resta la sensazione che in questo campionato la squadra abbia raccolto decisamente meno rispetto a quanto prodotto. Nel match di oggi la squadra si è sciolta come neve al sole, venendo travolta dall’impeto del Napoli. L’inizio è stato anche promettente, poi sono venute fuori le motivazioni del Napoli.

La goleada di oggi (5-1) mette gli azzurri in posizione di forza in caso di arrivo a pari punti con la Juve (teoricamente non impossibile).

