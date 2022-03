“Ladri Meridionali”: Il sindaco di Udine chiede scusa.

Le scuse per le frasi razziste nei confronti dei tifosi napoletani arrivano direttamente dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini, il quale in un intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo nella trasmissione Radio Punti Nuovo Show ha condannato le parole del consigliere comunale Pavan.

Le parole di Pavan

A destare scandalo e ira erano state le parole del consigliere comunale Carlo Pavan il quale aveva dichiarato:

I soliti ladri meridionali… Anche un orbo avrebbe visto quel mani. Ladri!”

Subito tutta la tifoseria azzurra così come lo stesso club napoletano si sono risentiti di queste orrende parole.

Ma le scuse non sono tardate ad arrivare, anche se non dal diretto interessato.

Le scuse di Pietro Fontanini

“Chiedo scusa per le parole del consigliere Pavan: sono inopportune ed offensive. Ad Udine ci sono moltissimi napoletani, tra cui il mio Assessore allo Sport, Falcone. I tifosi perdono la testa, ma non è ammissibile quanto fatto dal mio consigliere. Ho visto la partita, primo tempo a favore dell’Udinese, nel secondo il Napoli ha meritato e sono contento della sua posizione in classifica.”

Queste le sue parole velate dall’imbarazzo per la brutta figura creata da un uomo della politica.

Durante l’intervista gli è stato domandato anche se avrebbe preso dei provvedimenti nei suoi riguardi.

“Dimissioni? Le darà lui: dice che è stanco di esser rimproverato. È un po’ esuberante e lascerà il suo scranno. Pavan pentito? Lui parla di termini inopportuni: un pentimento c’è. Atteggiamenti razzisti? Mi disturba tanto, la mia vittoria alle elezioni è merito anche di tanti meridionali e napoletani che mi hanno sostenuto. Il calcio deve essere un luogo di sport e riconfermo le scuse nei confronti dei napoletani e dei tifosi del Napoli. Il gesto di Pavan non appartiene alla storia di Udine e del Friuli. Tifo per il Napoli nella corsa scudetto”

Insomma sembra che nel 2022 la lotta al razzismo si fermi soltanto a degli slogan. Lo sport dovrebbe essere un luogo di sano e sportivo divertimento che però viene, come sempre, sporcato da lingue un po troppo lunghe.

