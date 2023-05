La storia ha scritto: Napoli Campione D’ Italia! Un omaggio doveroso alla Rosa…Oggi scopriamo i centrocampisti

E’ proprio vero Napoli Campione D’Italia! Non vi e’ piu’ alcun dubbio, ma solo la certezza di un traguardo raggiunto con merito e guadagnato sul campo, stanando ad uno ad uno, ogni avversario che si parasse d’avanti. Un gruppo omogeneo, fatto di grande affinità caratteriale, tecnica, e voglia di emergere. Volendola dire tutta, una “banda di sconosciuti” che con grande impegno si sono conquistati le luci della ribalta.

In una giornata memorabile, ricordiamo che lo scudetto a Napoli mancava da 33 Anni, ci sentiamo in dovere di ricordare ogni singolo, di questo splendido gruppo a firma Luciano Spalletti, che ha permesso con le sue prestazioni, il ricongiungimento con il massimo titolo italiano.

Analizzeremo oggi, i centrocampisti dei Campioni D’ Italia, i quali hanno macinato chilometri, con prestazionial di sopra della norma, consentendo alla qualità’ di fare il pari con la quantità’.

STANISLAV LOBOTKA:

Stanislav Lobotka (Trenčín, 25 novembre 1994) è un calciatore slovacco, centrocampista del Napoli e della nazionale slovacca.

Cresciuto calcisticamente nell’AS Trenčín, gioca la sua prima stagione come professionista nell’annata 2011-2012, collezionando in tutto 5 presenze. Nella stagione successiva, divenuto titolare della formazione slovacca, è autore di 2 reti in 31 partite, rispettivamente contro Spartak Trnava e Nitra Nel 2013 passa in prestito allo Jong Ajax, con il quale totalizza 30 presenze in Eerste Divisie, mettendo a segno 3 gol. L’anno dopo fa ritorno al Trenčín, conquistando da protagonista il campionato slovacco e la Coppa di Slovacchia.

Nel 2015 passa al club danese del Nordsjælland, con il quale gioca per due stagioni, collezionando complessivamente 62 presenze.

Il 15 luglio 2017 si trasferisce al Celta Vigo a titolo definitivo. In due anni e mezzo con il club spagnolo raccoglie in totale 90 presenze.

Il 15 gennaio 2020 viene acquistato dal Napoli per 20 milioni di euro più 4 di bonus. Il 21 gennaio seguente fa il suo esordio da titolare con la maglia azzurra nella gara interna contro la Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia; viene poi sostituito a metà del primo tempo in favore di Sebastiano Luperto, a causa dell’espulsione del compagno Elseid Hysaj. Cinque giorni dopo invece debutta in Serie A, nella vittoria casalinga per 2-1 contro la Juventus. Il successivo 17 giugno vince la Coppa Italia, con gli azzurri che trionfano ai calci di rigore proprio contro i bianconeri.

Dopo un primo anno e mezzo in cui non trova molto spazio nella gestione di Gennaro Gattuso, durante la stagione 2021-2022 viene impiegato maggiormente dal neo-allenatore dei partenopei Luciano Spalletti. Segna la sua prima rete in maglia azzurra, e contestualmente la prima in Serie A, il 15 maggio 2022, in occasione della partita vinta per 3-0 contro il Genoa.

Inizia la stagione successiva segnando un gol alla prima giornata di campionato, nella vittoria per 5-2 in casa del Verona. Ormai affermatosi definitivamente come un elemento imprescindibile nella rosa a disposizione di Spalletti, è tra gli indiscussi protagonisti della grande stagione degli azzurri che culmina con la conquista dello scudetto il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio per 1-1 contro l’Udinese.

FRANK ZAMBO ANGUISSA:

André-Frank Zambo Anguissa, noto semplicemente come Frank Anguissa (Yaoundé, 16 novembre1995), è un calciatore camerunese, centrocampista del Napoli e della nazionale camerunese.

Muove i primi passi da calciatore nel Cotonsport Garoua, una delle più importanti squadre del Camerun, per poi passare gratuitamente al Reims, in Francia, venendo aggregato alla formazione giovanile del club. Con la maglia biancorossa offre buone prestazioni, tanto da attirare l’interesse dei maggiori club francesi.

Il 31 luglio 2015 viene quindi acquistato dall’Olympique Marsiglia, dove debutta come professionista il 17 settembre successivo, in occasione della partita di UEFA Europa League vinta 3-0 in casa del Groningen. Tre giorni dopo, sostituendo Abdelaziz Barrada, esordisce in Ligue 1 nel pareggio interno contro il Lione (1-1). Conclude la stagione con 13 presenze in tutte le competizioni.

Per la stagione per la stagione 2016-2017 viene confermato in prima squadra dall’allora allenatore Rudi Garcia. Il 26 agosto gioca gli ultimi trenta minuti della partita di campionato vinta 2-0 ai danni del Lorient mentre, l’11 settembre, parte da titolare nella sconfitta esterna contro il Nizza (3-2). Termina l’annata con 37 partite totali giocate, contribuendo al quinto posto finale in Ligue 1, valevole per la qualificazione alle competizioni UEFA per club.

La sua terza stagione al club è quella della conferma: prende parte a 56 partite complessive, raggiungendo con l’OM la finale della UEFA Europa League del 16 maggio 2018, successivamente persa contro l’Atlético Madrid per 3-0.

Il 9 agosto 2018 viene acquistato dal Fulham per 30 milioni di euro, con cui firma un contratto quinquennale. Nove giorni dopo esordisce in Premier League, giocando tutti i novanta minuti della partita persa 3-0 contro il Tottenham. Il 28 dello stesso mese, sempre da titolare, bagna il debutto in Coppa di Lega, in occasione del 2º turno vinto contro l’Exeter City. Il 24 novembre è vittima di un infortunio alla caviglia che lo costringe a rimanere fuori dai campi di gioco per quasi tre mesi. Torna a giocare il 22 febbraio 2019 nella sconfitta contro il West Ham Utd, concludendo poi l’annata con 25 presenze totali.

Il 26 luglio seguente, complice la retrocessione del club di Londra, si trasferisce in prestito annuale al Villarreal. Il 17 settembre debutta con gli spagnoli giocando da titolare la prima giornata di Liga pareggiata 4-4 con il Granada. Il 20 novembre realizza, invece, la sua prima rete in carriera ai danni del Valencia, ripetendosi all’ultima di campionato nella vittoria contro l’Eibar (4-0). Al termine della stagione 2019-2020 colleziona 39 presenze in tutte le competizioni.

Terminato il prestito torna al Fulham, neopromosso in Premier League. Utilizzato come mediano titolare dall’ex allenatore Scott Parker, a fine annata gioca 36 partite su 38 in campionato, non riuscendo però ad evitare l’ennesima retrocessione del club.

Il 31 agosto 2021 viene ceduto al Napoli con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Debutta in Serie A l’11 settembre seguente, alla terza giornata, rendendosi protagonista di un’ottima prestazione nella partita vinta 2-1 contro la Juventus Il 16 settembre 2021 fa il suo esordio con i partenopei in UEFA Europa League, giocando da titolare la prima giornata in trasferta giocata contro il Leicester City (2-2) Dopo aver concluso la prima stagione in maglia azzurra con 30 presenze totali, il 26 maggio 2022 il presidente Aurelio De Laurentiis ne annuncia il riscatto con validità dal 1º luglio seguente.

Inizia la stagione 2022-2023 realizzando, il 7 settembre, la sua prima rete con la maglia dei partenopei, in occasione della vittoria casalinga per 4-1 contro il Liverpool, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il 1º ottobre seguente, invece, è autore della sua prima doppietta in carriera, nonché dei suoi primi gol in Serie A, siglati in occasione dell’incontro di campionato vinto per 3-1 ai danni del Torino. L’11 novembre 2022 rinnova con il Napoli fino al 30 giugno 2027.[ Affermatosi come un perno indispensabile per il centrocampo di Luciano Spalletti il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio per 1-1 del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica il primo scudetto della sua carriera, il terzo della storia per gli azzurri.

PIOTR ZIELINSKY:

Piotr Sebastian Zieliński (IPA: [ˈpjɔtr ʑɛˈlij̃skʲi]; Ząbkowice Śląskie, 20 maggio1994) è un calciatore polacco, centrocampista del Napoli e della nazionale polacca.

Cresciuto nello Zagłębie Lubin, nel 2011 viene acquistato per 100.000 euro dall’Udinese, che lo inserisce nella formazione Primavera. Esordisce in prima squadra nella stagione 2012-2013, precisamente il 2 dicembre 2012, nella gara della 15ª giornata di campionato vinta dai bianconeri per 4-1 sul Cagliari. La prima presenza da titolare, la quarta assoluta, arriva invece alla 32ª giornata, in Parma-Udinese (0-3). La stagione successiva fa il suo debutto in Europa League, entrando in campo nella sconfitta interna dei friulani contro lo Slovan Liberec (1-3), valida per l’andata dei play-off di qualificazione alla fase a gironi. In campionato riesce a totalizzare 10 presenze, ma nessuna da titolare.

Nella sessione di mercato estiva del 2014 viene ceduto in prestito all’Empoli, squadra neopromossa in Serie A. Debutta con la società toscana il 13 settembre 2014, subentrando a Daniele Croce nel match casalingo contro la Roma (0-1). Il successivo 3 dicembre fa il suo esordio in Coppa Italia, nella vittoria sul Genoa per 2-0. Nell’estate seguente il suo prestito all’Empoli viene rinnovato per un’ulteriore stagione. Il 24 ottobre 2015, sempre contro il Genoa, segna con un tap-in vincente il suo primo gol in Serie A, nella vittoria casalinga per 2-0. Conclude la sua seconda annata in maglia azzurra con 5 reti in 36 presenze complessive.

Il 4 agosto 2016 viene acquistato a titolo definitivo dal Napoli per 15 milioni di euro più il prestito di Zúñiga, girato poi al Watford. Il 21 agosto seguente fa il suo esordio con i partenopei nella partita di campionato Pescara-Napoli (2-2), subentrando a Marek Hamšík nel secondo tempo. Il 13 settembre debutta in Champions League e, in generale, nella fase a gironi di una competizione europea, subentrando ancora ad Hamšík nella vittoriosa trasferta contro la Dinamo Kiev (1-2). La prima rete con la maglia azzurra arriva il 2 dicembre 2016, aprendo le marcature nella partita di campionato Napoli-Inter (3-0). Chiude la sua prima stagione tra le fila dei partenopei con 6 reti all’attivo, di cui una negli ottavi di finale di Coppa Italia contro lo Spezia.

Nella sua seconda stagione in maglia azzurra esordisce da titolare nella prima partita di campionato, vinta in casa del Verona per 2-0. Alla seconda giornata trova il gol contro l’Atalanta, portando il punteggio sull’1-1 e aprendo la strada alla rimonta degli azzurri (3-1). il 21 novembre 2017 segna la sua prima rete in Champions League nella gara interna contro lo Šachtar, terminata 3-0 per i partenopei. Al termine della stagione colleziona un totale di 7 gol in 47 presenze.

Nell’annata 2018-2019, sotto la guida di Carlo Ancelotti, debutta alla prima giornata di Serie A, nella gara vinta per 1-2 contro la Lazio. La settimana seguente si rende protagonista, grazie a una doppietta, nella vittoria del Napoli per 3-2 ai danni del Milan. Torna al gol l’8 dicembre 2018, nella partita casalinga vinta per 4-0 ai danni del Frosinone. Il 14 febbraio 2019 mette a segno un’altra rete nel match di andata dei sedicesimi di Europa League contro lo Zurigo, terminato 1-3 per i partenopei. Alla penultima giornata di campionato, contro l’Inter, realizza il primo gol della gara, poi conclusasi 4-1 in favore degli azzurri. A fine stagione colleziona in tutto 7 gol e 2 assist.

Il 17 giugno 2020 vince la Coppa Italia, il suo primo trofeo in carriera, grazie al successo in finale ai calci di rigore contro la Juventus.

Nella stagione 2020-2021 diventa uno degli elementi più incisivi della squadra, realizzando 8 gol in Serie A e 2 in Europa League, oltre a fornire 13 assist complessivi per i compagni. Tuttavia, il suo rendimento non basta a raggiungere la qualificazione in Champions League con il Napoli, che termina il campionato al 5º posto.

Anche nell’annata successiva il centrocampista risulta essere fondamentale per i partenopei, mettendo a segno diversi gol importanti. Il 31 ottobre 2021 decide il derby campano in casa della Salernitana grazie a una sua rete al 61′, e si ripete nelle partite di campionato contro Inter, Lazio e Atalanta, oltre che in Europa League contro il Legia Varsavia. Il 17 febbraio 2022 sblocca il punteggio nell’andata dei play-off di Europa League contro il Barcellona al Camp Nou (1-1). Chiude la sua sesta stagione in maglia azzurra con 8 reti in 42 presenze complessive.

Inizia la stagione 2022-2023 con un gol nella vittoria esterna per 5-2 contro il Verona, valida per la prima giornata di Serie A. Il 7 settembre mette a segno una doppietta nel match casalingo contro il Liverpool, valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League e vinto per 4-1 dai partenopei. Il 5 novembre, in occasione del successo esterno sul campo dell’Atalanta (1-2), raggiunge quota 300 presenze in maglia azzurra. Il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio per 1-1 del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica il primo scudetto della sua carriera.[

ELIJF ELMAS:

Elif Elmas (in macedone: Елиф Елмас?; Skopje, 24 settembre 1999) è un calciatore macedone, centrocampista o attaccante del Napoli e della nazionale macedone.

Esordisce nella massima serie macedone con il Rabotnički nella stagione 2015-2016, a 17 anni, disputando 11 incontri e segnando un solo gol. Nella stagione seguente gioca titolare, ottenendo 33 presenze in campionato e due nelle competizioni internazionali. Tale annata è fruttuosa anche dal punto di vista realizzativo: sono 7 le reti totali, di cui 6 in campionato e una in Europa League.

Il 28 luglio 2017 viene ingaggiato dal Fenerbahçe. Complici alcuni problemi legati al tesseramento del giocatore, esordisce in Süper Lig soltanto sei mesi dopo il suo acquisto, il 28 gennaio 2018, contro il Trabzonspor (1-1). Chiude la prima stagione in Turchia con sole 7 presenze complessive. Nell’annata 2018-2019 diventa una pedina importante del centrocampo della squadra; disputa 40 presenze complessive, condite da 4 gol, ottenendo e confermando il posto da titolare sia con l’allenatore Phillip Cocu che con i subentrati Erwin Koeman e Ersun Yanal.

Il 24 luglio 2019 il Napoli ufficializza il suo acquisto per 16 milioni di euro più bonus. Il calciatore firma un contratto quinquennale con i partenopei e decide di indossare la maglia numero 12. Esordisce con gli azzurri il 24 agosto, nella vittoria per 3-4 in casa della Fiorentina, subentrando al 72º minuto ad Alla Il 14 settembre gioca la prima da titolare nella sfida interna con la Sampdoria. Il 17 settembre esordisce in Champions League nel match casalingo vinto per 2-0 contro il Liverpool. Il 3 febbraio 2020 segna il suo primo gol con la maglia partenopea nella sfida esterna contro la Sampdoria, terminata 2-4 per gli azzurri. Il 17 giugno 2020 vince la Coppa Italia, primo trofeo assoluto in carriera

Nella sua seconda stagione con i partenopei sceglie di cambiare il numero di maglia, passando dal 12 al 7. Il 27 settembre 2020, alla seconda giornata del campionato di Serie A 2020-2021, realizza una rete nella vittoria per 6-0 contro il Genoa. Il 20 gennaio 2021 debutta in Supercoppa italiana contro la Juventus, nella partita persa dai campani per 2-0. Otto giorni dopo sigla invece la sua prima marcatura in Coppa Italia, durante i quarti di finale vinti per 4-2 contro lo Spezia. Utilizzato principalmente come riserva dall’allenatore Gennaro Gattuso, in stagione colleziona 44 presenze e 3 reti.

Nella stagione successiva, con Luciano Spalletti in panchina, continua ad essere usato frequentemente come sostituto. Nella fase a gironi dell’Europa League segna 4 reti, tra cui il gol del momentaneo vantaggio nella gara casalinga del 30 settembre contro lo Spartak Mosca, realizzato dopo soli 12 secondi; quella del centrocampista macedone diventa così la rete più veloce di una squadra italiana nella competizione, ma non basta agli azzurri, che perdono il match per 2-3. Il 9 dicembre, nell’ultima partita della fase a gironi contro il Leicester City (3-2), realizza la sua prima doppietta con il Napoli, che permette ai partenopei di vincere la gara e passare il girone. Dieci giorni dopo decide con una sua rete al quinto minuto di gioco lo scontro diretto in casa del Milan (0-1), valido per la 18ª giornata di Serie A. Chiude la sua terza annata in maglia azzurra con 7 gol in 46 presenze.

Il 31 agosto 2022 mette a segno il suo primo gol della stagione 2022-2023, in occasione del pareggio casalingo contro il Lecce (1-1), valido per la quarta giornata di campionato. Il successivo 5 novembre realizza la rete decisiva nella vittoria per 2-1 in casa dell’Atalanta, valida per la 13ª giornata di campionato. Si ripete una settimana dopo, siglando il gol del momentaneo 3-0 nel match casalingo contro l’Udinese, terminato 3-2 a favore degli azzurri. Il 13 gennaio 2023 mette a segno la rete del definitivo 5-1 nel successo casalingo contro la Juventus, valido per la 18ª giornata di Serie A. Il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio per 1-1 del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica il primo scudetto della sua carriera.

DIEGO DEMME:

Diego Demme (Herford, 21 novembre 1991) è un calciatore tedesco di origini italiane, centrocampista del Napoli.

Inizia la propria carriera calcistica nell’Arminia Bielefeld, con cui debutta nel 2010, all’età di 18 anni, in terza divisione tedesca. Con l’Arminia colleziona 21 presenze complessive nell’arco di due stagioni.

Nel gennaio 2012 viene acquistato dal Paderborn, con cui, in due anni, raccoglie 58 presenze nella seconda divisione, mettendosi in mostra e contribuendo parzialmente alla prima storica promozione del club in Bundesliga, nella stagione 2013-2014.

Nel gennaio del 2014 viene poi acquistato per 350.000 euro dal RB Lipsia, con cui firma un contratto della durata di quattro anni e mezzo. Dopo una metà di stagione in 3. Liga e due annate in 2. Bundesliga, con i compagni consegue finalmente la promozione nella massima serie tedesca. Il 28 agosto 2016 esordisce in Bundesliga, nella partita pareggiata per 2-2 in trasferta contro l’Hoffenheim. Il 15 aprile 2017 realizza la sua prima rete nella massima serie, in occasione del match casalingo vinto per 4-0 contro il Friburgo. In sei anni, oltre a diventare una bandiera del club, totalizza 214 presenze complessive, mettendo a segno 2 gol.

L’11 gennaio 2020 viene ufficialmente acquistato dal Napoli per 12 milioni di euro. Tre giorni dopo debutta con la maglia dei partenopei, subentrando nel secondo tempo della gara di Coppa Italia vinta per 2-0 contro il Perugia Il 18 gennaio fa il suo debutto in Serie A, nella sconfitta casalinga per 0-2 contro la Fiorentina. Il 3 febbraio segna la sua prima rete con la maglia azzurra, in occasione del match vinto per 4-2 contro la Sampdoria, allo stadio Marassi di Genova. Diviene subito un titolare nelle gerarchie di Gennaro Gattuso, arrivando a conquistare la Coppa Italia il 17 giugno seguente, dopo il successo ai rigori contro la Juventus.

L’anno successivo, dopo essere stato inizialmente riserva del neo-acquisto Tiémoué Bakayoko, torna nuovamente titolare a centrocampo, e al contempo trova in più occasioni la via del gol, realizzando due reti in campionato e una in Europa League.

La stagione seguente, con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, comincia tardi per Demme: il 24 luglio 2021, durante l’amichevole vinta per 1-0 contro la Pro Vercelli, subisce un infortunio al ginocchio che lo rende indisponibile per due mesi.Fa il suo esordio stagionale il successivo 26 settembre, negli ultimi minuti della gara casalinga vinta per 2-0 contro il Cagliari, alla sesta giornata di campionato. Conclude la sua terza annata in maglia azzurra con 25 presenze totali e un gol, realizzato contro lo Spezia il 22 maggio 2022.

Tormentato da un altro infortunio, stavolta al piede sinistro, nell’annata successiva il suo impiego cala drasticamente. Ciononostante il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio per 1-1 del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica il primo scudetto della sua carriera.

TANGUY NDOMBELE:

Tanguy Ndombele Alvaro (Longjumeau, 28 dicembre 1996) è un calciatore francese di origini congolesi, centrocampista del Napoli, in prestito dal Tottenham, e della nazionale francese.

Cresciuto nelle giovanili del Guingamp e dell’Amiens, debutta con la prima squadra dell’Amiens il 9 agosto 2016. Nella stagione 2016-2017 ottiene da assoluto protagonista la promozione in Ligue 1, tanto da venire nominato Miglior calciatore della Ligue 2 2016-2017. Il 5 agosto 2017 debutta nella massima serie francese, nella partita persa in trasferta per 0-2 contro il Paris Saint-Germain.

Durante il calciomercato estivo è conteso da moltissimi club, ma durante l’ultimo giorno, il 31 agosto, passa all’Olympique Lione in prestito oneroso a 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Impiegato come regista, diventa immediatamente uno dei punti di forza della squadra francese e alla fine della stagione viene riscattato dal Lione, con cui firma un contratto fino al giugno 2023. La stagione successiva si conferma su ottimi livelli, concludendo con 1 rete in 34 partite e venendo inserito nella Top XI del campionato.

l 2 luglio 2019 viene ufficializzato il suo passaggio al Tottenham per 62 milioni di euro più 10 di bonus (cinque milioni legati all’eventuale vittoria della Premier League e altri cinque alla centesima presenza con gli Spurs), che ne fanno l’acquisto più oneroso nella storia del club inglese.

Debutta con gli Spurs alla prima giornata nel successo per 3-1 contro l’Aston Villa, segnando il goal del momentaneo pareggio della squadra. Mette insieme 31 presenze, 2 gol e 2 assist in Premier League. La seconda stagione colleziona 33 presenze e 3 reti con la squadra che si concluderà al settimo posto, in questa stagione viene impiegato da José Mourinho come trequartista.

L’anno successivo, gioca sempre titolare la prima parte con Nuno Espírito Santo che lo utilizza come centrocampista. Durante il primo giorno di Antonio Conte come nuovo allenatore si presenta in allenamento con mezz’ora di ritardo, non presentando una motivazione valida viene messo fuori rosa.

Il 31 gennaio 2022 viene ceduto in prestito secco all’Olympique Lione fino al termine della stagione Con la maglia del Lione gioca 11 partite andando in rete in 4 occasioni; in questo periodo di sei mesi viene impiegato sia come regista che come trequartista. A fine anno fa rientro al Tottenham, con Antonio Conte che lo conferma tra i fuori rosa.

Il 19 agosto 2022 viene ceduto in prestito oneroso al Napoli, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Debutta per i partenopei nove giorni dopo, contro la Fiorentina, entrando al posto di Stanislav Lobotka nei minuti finali della partita. Il 14 settembre seguente, invece, segna il suo primo gol azzurro, in occasione della vittoria per 0-3 sul campo dei Rangers, valida per la seconda giornata di Champions League. Il 19 marzo 2023 realizza la sua prima marcatura in Serie A, in occasione del successo esterno per 0-4 sul Torino.Il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio per 1-1 del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica il primo scudetto della sua carriera.[

GIANLUCA GAETANO:

Gianluca Gaetano (Cimitile, 5 maggio 2000) è un calciatore italiano, centrocampista del Napoli e della nazionale Under-21 italiana.

Entra nel settore giovanile del Napoli nel 2011. Il 13 gennaio 2019 esordisce in prima squadra contro il Sassuolo in Coppa Italia, subentrando al 90′ al posto di Milik. Esordisce in Serie A il 12 maggio nella trasferta vinta 2-1 contro la SPAL, sostituendo Callejón nei minuti di recupero. Il 10 dicembre 2019 esordisce in UEFA Champions League in Napoli-Genk (4-0), gara che sancisce il passaggio dei partenopei agli ottavi, subentrando al 72′ al posto di Zieliński.

Il 21 gennaio 2020 passa in prestito alla Cremonese, in Serie B. Esordisce con i grigiorossi quattro giorni dopo contro la Virtus Entella, subentrando all’83’ al posto di Antonio Piccolo. Il 16 febbraio segna il suo primo gol tra i professionisti contro il Trapani (5-0), mettendo a referto anche un assist. Termina la stagione con 15 presenze e 3 reti, tra cui una doppietta all’ultima giornata contro il Pordenone (2-2). Il 18 settembre 2020 le due società si accordano per il rinnovo del prestito. Conclude la stagione con 7 reti in 36 presenze complessive.

Dopo aver giocato da subentrato le prime due partite di campionato contro Venezia e Genoa, il 31 agosto 2021 viene nuovamente ceduto in prestito alla Cremonese.Perno centrale della formazione allenata da Fabio Pecchia, conclude l’annata con 7 reti in 35 partite, contribuendo al secondo posto finale che vale, di fatto, la promozione dei grigiorossi in Serie A. Nell’estate del 2022 torna a Napoli, venendo aggregato all’organico del tecnico Luciano Spalletti. Il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio degli azzurri sul campo dell’Udinese (1-1), si aggiudica il primo scudetto della sua carriera.

