La storia ha scritto: Napoli Campione D’ Italia! Un omaggio doveroso alla Rosa…Partendo dai numeri uno

E’ proprio vero Napoli Campione D’Italia! Non vi e’ piu’ alcun dubbio, ma solo la certezza di un traguardo raggiunto con merito e guadagnato sul campo, stanando ad uno ad uno, ogni avversario che si parasse d’avanti. Un gruppo omogeneo, fatto di grande affinità caratteriale, tecnica, e voglia di emergere. Volendola dire tutta, una “banda di sconosciuti” che con grande impegno si sono conquistati le luci della ribalta.

In una giornata memorabile, ricordiamo che lo scudetto a Napoli mancava da 33 Anni, ci sentiamo in dovere di ricordare ogni singolo, di questo splendido gruppo a firma Luciano Spalletti, che ha permesso con le sue prestazioni, il ricongiungimento con il massimo titolo italiano.

Cominceremo dai numeri 1,i portieri di questa rosa, nell’ ordine per presenza, partendo da Alex Meret, Pierluigi Gollini, Davide Marfella, David Idasiak

ALEX MERET:

Alex Meret, nasce il 22 marzo 1997 ad Udine. Per la precisione, è originario di Flambruzzo, una piccola frazione del comune di Rivignano. È proprio in una squadra della zona, l’ASD Rivolto, che inizia a tirare i primi calci ad un pallone.

Il Napoli acquista Meret nel 2018 per 26 milioni di euro. Nel giro di poco tempo guadagna sempre più spazio nella squadra azzurra, sino a diventarne titolare. Con i napoletani vince la Coppa Italia 2019-2020.

Questa estate il portiere friulano ha rischiato , tra le tante polemiche, Spalletti credeva poco nelle doti di Meret, di lasciare Napoli per approdare allo Spezia, Keylor Navas era ad un passo, ma poi la trattativa salto’ …ed Alex ha poi dimostrato che il numero uno lo sa fare ed anche bene! Un protagonista importante per la conquista del titolo, in alcune gare addirittura determinante ai fini del risultato stesso. Insomma , un 2023 che restera’ scolpito nella sua carriere per sempre!

PIERLUIGI GOLLINI:

Ecco il nuovo arrivato, Pierluigi Gollini, attuale secondo portiere del Napoli, è nato a Bologna il 18 marzo del ‘95. Si tratta sia del secondo portiere del Napoli che di un portiere della nazionale Italiana. È alto 194 cm e attualmente pesa 94 kg, il fisico perfetto per non lasciare nessun tiro in porta scoperto. È iniziata lo scorso 25 gennaio la sua avventura al Napoli. Finirà questa seconda parte della stagione calcistica con la maglia azzurra dopo aver lasciato la Fiorentina. La trattativa si è infatti conclusa con uno scambio di portieri

Nel 2017 viene ceduto in prestito all’Atalanta con il titolo di secondo portiere. Esordisce contro il Pescara dopo due mesi e con quattro presenze in campo si conclude la sua stagione calcistica. Nel 2019 esordisce in Uefa champions League terminando la stagione con ben 41 presenze.

Spal, Verona e Manchester Utd, quest’ultimo non ha mai giocato, le altre squadre in cui ha militato, ed oggi corona il sogno del tricolore, con la squadra che gli ha riconsegnato fiducia e stima!

DAVIDE MARFELLA:

Eil turno di Davide Marfella, terzo portiere azzurro, nato a Pozzuoli, il 15 luglio 1999, ed e alto 1,82. Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Napoli, Davide Marfella ha un fratello gemello di nome Simone, anche lui calciatore, di ruolo terzino.

DAVID IDASIAK:

Hubert Dawid Idasiak è un portiere del Napoli che non ha ancora giocato una partita in Serie A dopo aver raggiunto il club il 1 luglio 2019.

Idasiak non ha giocato nemmeno una partita di Serie A nell’ultima stagione con il Napoli. Nasce a Sławno (Polonia),il 3 Febbraio 2022

