La storia ha scritto: Napoli Campione D’ Italia! Un omaggio doveroso alla Rosa…Oggi tocca ai difensori

E’ proprio vero Napoli Campione D’Italia! Non vi e’ piu’ alcun dubbio, ma solo la certezza di un traguardo raggiunto con merito e guadagnato sul campo, stanando ad uno ad uno, ogni avversario che si parasse d’avanti. Un gruppo omogeneo, fatto di grande affinità caratteriale, tecnica, e voglia di emergere. Volendola dire tutta, una “banda di sconosciuti” che con grande impegno si sono conquistati le luci della ribalta.

In una giornata memorabile, ricordiamo che lo scudetto a Napoli mancava da 33 Anni, ci sentiamo in dovere di ricordare ogni singolo, di questo splendido gruppo a firma Luciano Spalletti, che ha permesso con le sue prestazioni, il ricongiungimento con il massimo titolo italiano.

Oggi e’ il turno dei difensori, partendo da Capitan Di Lorenzo a Finire a Mario Rui, primi attori a difesa della conquista di un titolo, quanto mai, meritato!

GIOVANNI DI LORENZO

Giovanni Di Lorenzo nasce il 4 agosto 1993 a Castelnuovo di Garfagnana, piccolo paese in provincia di Lucca, in Toscana. cresce nelle giovanili della Lucchese, squadra con la quale poi esordisce in Serie D nel 2009, quando aveva appena 15 anni e 9 mesi. Successivamente, si trasferisce nelle giovanili della Reggina, con la quale poi esordisce in Serie B nel 2011 a 17 anni .Nel 2012 passa in prestito al Cuneo, dove colleziona 27 presenze in Lega Pro.

Tornato alla Reggina nel 2013, disputa il campionato di Serie B collezionando 20 presenze. L’anno dopo continua a giocare con i calabresi in Lega Pro. Dal 2015 al 2017 veste la maglia del Matera, continuando a giocare in Lega Pro.La svolta arriva il 30 agosto 2017. Di Lorenzo passa all’Empoli in Serie B e vince con la squadra toscana il campionato. Il 19 agosto 2018 debutta finalmente in Serie A.

Il 7 giugno 2019 fa il definitivo salto di qualità: il Napoli lo acquista per 8 milioni di euro. Con i partenopei vince una Coppa Italia. In seguito ne diventa capitano e leader indiscusso del gruppo, e con le sue prestazioni, rendimento da uomo bionico, regala il sogno atteso 33 anni! Napoli campione d’Italia, grazie di cuore cpitano!

AMIR RRHAMANI:

Amir Kadri Rrahmani (Pristina, 24 febbraio 1994) è un calciatore kosovaro con cittadinanza albanese, difensore del Napoli e della nazionale kosovara, di cui è capitano e primatista di presenze. Inizia la sua carriera calcistica nel 2011 con il Drenica e vi gioca per ben due anni. Successivamente passa dapprima al Partizani Tirana, poi all’RNK Spalato e infine in prestito alla Lok. Zagabria. Nel 2017 viene acquistato a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria per 1,6 milioni di euro.

Dal 1º luglio 2019 diventa ufficialmente un giocatore del Verona, esordendo in Serie A il 25 agosto in Verona-Bologna 1-1. Dopo le buone prestazioni offerte nella prima parte di campionato, il 20 gennaio 2020 viene acquistato dal Napoli che contestualmente lo lascia in prestito al Verona fino al 30 giugno dello stesso anno. Conferma il proprio rendimento anche nella seconda parte di stagione, risultando essere il giocatore che ha recuperato più palloni della Serie A.

Nel 2020 si aggrega alla rosa del Napoli, anche se, a causa della concorrenza e dell’indisponibilità dovuta al COVID-19, fa il suo esordio ufficiale con i partenopei solo il 3 gennaio 2021, subentrando all’87’ al posto di Kōstas Manōlas nella sfida vinta 1-4 contro il Cagliari.

Con Luciano Spalletti in panchina, Rrahmani viene promosso titolare al posto del sopracitato Manōlas al fianco di Kalidou Koulibaly, segnando il secondo gol della vittoriosa trasferta contro l’Udinese (0-4) e ripetendosi segnando la rete del definitivo 1-2 fuori casa contro la Fiorentina, fornendo ottime prestazioni. Conclude la sua seconda stagione coi partenopei con 4 gol segnati.

Nella stagione seguente si conferma uno dei pilastri difensivi della rosa a disposizione di Spalletti ed il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio per 1-1 del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica lo scudetto, il terzo della storia per il club partenopeo. Diventa, inoltre, il primo calciatore kosovaro a laurearsi campione d’Italia.

KIM MIN-JAE:

Kim Min-jae, (Gim Min-jae Tongyeong, 15 novembre1996) è un calciatore sudcoreano, difensore del Napoli e della nazionale sudcoreana.

inizia a giocare a livello scolastico, passando per le squadre della Technical High School di Suwon (in cui aveva già mosso i primi passi Park Ji-sung) e dell’Università Yonsei. Nel 2016, anche a causa di intoppi che gli impediscono di unirsi a una squadra professionistica nazionale, viene ingaggiato a titolo gratuito dal Gyeongju KHNP, con cui esordisce nella Korean National League, terza serie (semi-professionistica) del campionato sudcoreano.

L’anno seguente, il difensore passa al Jeonbuk Hyundai, squadra della massima serie coreana. Con i Greens diventa subito titolare, grazie alla fiducia accordatagli dall’allenatore Choi Kang-hee, e si afferma come uno dei migliori difensori della K League. In due anni colleziona tre reti in sessanta partite complessive, vincendo due campionati consecutivi e due riconoscimenti come Miglior giovane del campionato. Con il Jeonbuk, il centrale ha anche modo di disputare la AFC Champions League nel 2018.

Il 13 agosto 2021, Kim firma quindi un contratto quadriennale con il Fenerbahçe; la squadra turca versa nelle casse del Beijing circa 4 milioni di euro. Il difensore debutta in campionato nove giorni dopo, giocando da titolare la prima giornata vinta contro l’Antalyaspor (2-0). Il 16 settembre seguente, invece, esordisce in UEFA Europa League, in occasione del match pareggiato 1-1 con l’Eintracht Francoforte. Il 20 marzo 2022, infine, realizza la sua unica rete stagionale ai danni del Konyaspor. Grazie all’ottimo rendimento dimostrato, a fine campionato viene inserito nella Squadra dell’anno della Süper League.

Il 27 luglio 2022, viene ufficializzato il suo trasferimento al Napoli per 19,5 milioni di euro. Sceglie di indossare la maglia numero 3. Fa il suo esordio da titolare con i partenopei il 15 agosto seguente, in occasione della vittoria per 5-2 in casa del Verona, valida per la prima giornata di campionato] Sigla la sua prima marcatura italiana nella giornata successiva, fissando il punteggio sul definitivo 4-0 nel match casalingo contro il Monza.L’8 settembre, invece, debutta in UEFA Champions League, contribuendo alla vittoria dei partenopei per 4-1 ai danni del Liverpool. Grazie all’ottimo rendimento di inizio stagione, viene premiato come miglior calciatore del mese di settembre dalla Lega Serie A e come MVP del mese di ottobre dall’AIC. Il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio (1-1) del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica il primo scudetto della sua carriera.

MARIO RUI:

Mário Rui Silva Duarte (Sines, 27 maggio 1991) è un calciatore portoghese, difensore del Napoli, del quale è vice-capitano, e della nazionale portoghese, con la quale ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019.

Debutta tra i professionisti con i portoghesi del Fatima nel 2010, dopo aver giocato nelle selezioni giovanili di club blasonati come lo Sporting Lisbona, il Valencia e il Benfica.

Nell’estate 2011 viene ingaggiato dal Parma, che poco dopo lo cede in prestito al Gubbio con cui debutta in Serie B il 10 settembre successivo in Gubbio-Reggina 1-3. Segna il suo primo gol proprio contro la stessa squadra contro cui aveva debuttato nella sfida di ritorno, e conclude la stagione con 31 presenze e 2 gol. Dopo aver fatto ritorno in Emilia, il 28 giugno 2012 viene ceduto in prestito allo Spezia, squadra neopromossa in Serie B.Nell’estate 2013, l’Empoli lo acquista con la formula della compartecipazione.]

Fa il suo esordio in Serie A il 31 agosto 2014 nella gara esterna contro l’Udinese, subentrando al posto di Hysaj al minuto 21 del secondo tempo. L’8 luglio 2016 si trasferisce alla Roma con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro più 1,5 di bonus e l’obbligo di riscatto al termine della stagione 2016-2017 da 6 milioni. Il 13 luglio si trasferisce al Napoli in prestito con obbligo di riscatto. Esordisce in maglia azzurra il 1º ottobre seguente nella vittoria per 3-0 sul Cagliari subentrando all’85º a Ghoulam. Fa il suo esordio in Champions League il 21 novembre nella quinta giornata del girone, subentrando a Piotr Zieliński e contribuendo alla vittoria per 3-0 del Napoli sugli ucraini dello Shakhtar Donetsk.

Rimane con gli azzurri anche nelle stagioni successive, nonostante la partenza di Maurizio Sarri e svariati avvicendamenti in panchina che videro approdare alla guida della squadra Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso (con il quale, al netto della vittoria di una Coppa Italia, ebbe alcune tensioni]) e infine Luciano Spalletti, già suo allenatore ai tempi della Roma. Il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio per 1-1 del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica – da vice-capitano – il primo scudetto della sua carriera, distinguendosi per l’alto numero di assist vincenti nel corso della stagione.

JUAN JESUS:

Juan Guilherme Nunes Jesus, noto semplicemente come Juan Jesus (Belo Horizonte, 10 giugno1991), è un calciatore brasiliano, difensore del Napoli.

Nel 2006 entra a far parte delle giovanili dell’Internacional. Fa il suo esordio in prima squadra nel 2010, vincendo anche la Coppa Libertadores.

Agli inizi del 2012 è passato all’Inter, con cui esordisce in Serie A il 13 maggio: la partita è quella contro la Lazio, persa per 3-1] Nella stagione 2012-13 fa il suo debutto nelle coppe continentali, giocando in Europa League. Il 6 gennaio 2013, contro l’Udinese, riceve la prima espulsione in Italia.[Agli stessi friulani, nel girone di ritorno, segna il suo unico gol in nerazzurro. Il 4 febbraio 2015, contro il Napoli in Coppa Italia, raggiunge le 100 presenze con la formazione milanese.

Il 14 luglio 2016 viene ufficializzato il passaggio del giocatore alla Roma con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto per 8 milioni condizionato ai risultati sportivi dei giallorossi. Esordisce in maglia giallorossa il 16 agosto 2016 contro il Porto nell’andata dei playoff di Champions League. Durante la sua prima stagione in giallorosso si ritaglia un posto come un’utile alternativa ai titolari e raggiunti i risultati condizionanti il riscatto diviene di proprietà della società capitolina

Il 18 agosto 2021 firma un contratto annuale con il Napoli, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, ritrovando Luciano Spalletti, suo allenatore alla Roma. Esordisce con il Napoli subentrando nei minuti di recupero al posto di Mário Rui nella vittoria per 1-2 in campionato contro il Genoa. Il 22 dicembre 2021 segna l’autorete che decide la sconfitta interna contro lo Spezia, (0-1 per i liguri). Il 23 gennaio 2022 segna il suo primo gol in azzurro sbloccando il risultato nel derby contro la Salernitana, vinto per 4-1. In occasione di Roma-Napoli del 18 aprile tocca quota 200 presenze in Serie A messe insieme con le maglie di Inter, Roma e Napoli. Il 27 maggio seguente il presidente Aurelio De Laurentiis comunica di aver esercitato, in comune accordo con il giocatore, il rinnovo del contratto fino al 2023.[ Dopo oltre tre anni e mezzo torna a giocare in Champions League nella vittoria per 4-2 contro l’Ajax il 12 ottobre 2022. Il 16 ottobre successivo sigla il gol del momentaneo pareggio nella partita casalinga contro il Bologna, vinta poi dai padroni di casa per 3 a 2 .Il 4 maggio 2023 si aggiudica il primo scudetto della sua carriera, in virtù del pareggio (1-1) del Napoli contro l’Udinese.

LEO OSTIGARD:

Leo Skiri Østigård (Åndalsnes, 28 novembre 1999) è un calciatore norvegese, difensore del Napoli e della nazionale norvegese.

Cresciuto nelle giovanili del Molde, fa il suo esordio in prima squadra il 4 giugno 2017, subentrando a Sander Svendsen nella sconfitta per 1-0 patita sul campo del Sarpsborg 08. Il 13 marzo 2018, dopo il rinnovo di contratto con il Molde per i successivi tre anni, viene ceduto in prestito al Viking, in 1. divisjon.] Debutta con la nuova maglia il 2 aprile successivo, schierato titolare nella vittoria per 0-2 arrivata sul campo del Kongsvinger.

L’8 agosto 2018 viene acquistato a titolo definitivo dal Brighton, con cui firma un accordo triennale.[Con gli inglesi non scende mai in capo, trascorrendo tutta la stagione tra le fila delle giovanili del club.

Il 18 luglio 2019 si trasferisce in prestito annuale al St. Pauli] Esordisce in seconda divisione tedesca il 31 agosto, giocando gli ultimi dieci minuti dell’incontro di campionato pareggiato 3-3 con la Dinamo Dresda. Utilizzato come titolare dall’allenatore Jos Luhukay, conclude la stagione con 29 presenze complessive e una rete, quest’ultima realizzata contro il Wehen Wiesbaden.

Il 27 agosto 2020 viene ceduto nuovamente in prestito, questa volta al Coventry City, in Football League Championship. Il 12 settembre debutta con gli inglesi, giocando da titolare la prima giornata di campionato persa 2-1 contro il Bristol City. Il 5 dicembre, invece, realizza la sua prima rete della stagione ai danni del Rotherham Utd. Seguiranno poi altre due reti, rispettivamente contro Bristol City e Barnsley.[

Il 10 agosto 2021 viene ceduto in prestito allo Stoke City, sempre in seconda divisione inglese. Dopo aver totalizzato 15 presenze con i Potters, il 5 gennaio 2022 viene richiamato dal Brighton e ceduto in prestito al Genoa. Esordisce con i rossoblù quattro giorni dopo, nella sconfitta per 0-1 contro lo Spezia in Serie A. Il 13 gennaio trova invece il primo gol italiano, in occasione della partita di Coppa Italia persa in trasferta contro il Milan (3-1).

Il 18 luglio 2022 viene acquistato a titolo definitivo dal Napoli. Sceglie di indossare la maglia numero 55. Fa il suo debutto da titolare con i partenopei il 31 agosto seguente, nel match casalingo contro il Lecce, valido per la quarta giornata di campionato e terminato 1-1. Il 26 ottobre, in occasione del suo debutto in Champions League contro i Rangers, realizza il suo primo gol in azzurro (e nella competizione), siglando la rete del definitivo 3-0 a favore dei partenopei. Il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio (1-1) del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica il primo scudetto della sua carriera.

Mathías Olivera Miramontes (Montevideo, 31 ottobre 1997) è un calciatore uruguaiano, difensore del Napoli e della nazionale uruguaiana.

Cresciuto nel settore giovanile del Nacional, il 13 febbraio 2016 esordisce come professionista nella vittoria esterna per 0-3 contro il River Plate (M). Il 29 dello stesso mese, invece, gioca da titolare l’incontro perso in favore del Plaza Colonia. Nella stagione seguente vince il campionato uruguaiano.

Il 1º gennaio 2017 passa a titolo definitivo all’Atenas, in seconda divisione uruguaiana, formazione con la quale però non scende mai in campo.

Il 14 agosto 2017 viene acquistato dal Getafe; con gli spagnoli sottoscrive un contratto di sei anni. Il 3 dicembre seguente debutta in Primera División, giocando gli ultimi dieci minuti della partita vinta contro il Valencia. Il 21 aprile 2018, alla sua terza apparizione, realizza la sua prima rete in carriera ai danni dell’Eibar.

Il 4 luglio 2018 viene girato in prestito annuale all’Albacete, in Segunda División. Debutta con la nuova maglia il 7 ottobre, subentrando ad Eugeni Valderrama nella partita persa 1-0 contro il Real Oviedo. L’8 dicembre, invece, marca un gol nel pareggio casalingo con l’Osasuna (2-2). Il 25 gennaio 2019, dopo 15 partite giocate da titolare, lascia anzitempo i Pipistrelli per tornare al Getafe. Gioca nuovamente per gli iberici il 2 febbraio, disputando tutto l’incontro pareggiato con il Levante (0-0). Negli anni a seguire diventa un punto fermo degli Azulones, tanto da collezionare 107 presenze in tre stagioni e mezzo.

Il 26 maggio 2022 viene ufficializzato il suo passaggio a titolo definivo al Napoli.] Sceglie di indossare la maglia numero 17 Fa il suo debutto con i partenopei il 15 agosto seguente, alla prima giornata di campionato, subentrando a Mário Rui negli ultimi minuti del match vinto per 5-2 in casa del Verona. Il successivo 9 ottobre realizza la sua prima rete con la maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna per 4-1 contro la Cremonese, valida per la nona giornata di Serie A. Il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio per 1-1 del Napoli contro l’UIdinese si aggiudica lo scudetto, il terzo della storia per il club partenopeo.

