La Serie A vuole “mettersi in proprio” sui diritti TV: “Il canale della Lega è l’obiettivo finale…”

La compilazione del nuovo calendario della Serie A, è stata l’occasione giusta per tornare a parlare dei diritti tv. L’AD della lega, Luigi De Siervo, ha così parlato in merito:

“Il canale della Lega è l’obiettivo finale – ha dichiarato De Siervo, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport – a cui potremmo arrivare nei tempi che saranno scanditi nelle prossime settimane”.

La finalità primaria della Lega Serie A è quella di ottenere dai 930 ai 950 milioni a stagione dai pacchetti delle pay-tv, cifre che al momento non sono state raggiunte. Proprio per questo si sta cercando di modificare i pacchetti, cercando di ottenere il più possibile. Un primo cambiamento potrebbe essere tolta l’esclusiva della gara in chiaro, così da andare ad arricchire il pacchetto per le pay-tv.

