La Serie A, vista dal …Divano!

Un’altra stagione di calcio è alle porte, non sono in Italia: riparte la Serie A, ma ripartono pure Premier League (Regno Unito), Bundesliga (Germania), Liga (Spagna) e Ligue 1 (Francia). E torna l’annosa domanda: quale abbonamento scegliere, per vedere le partite in streaming? Meglio Dazn oppure SKY?

La risposta sembrerebbe scontata, perché la prima ha i diritti della Serie A sino al 2024, con 266 partite in esclusiva sulle 380 totali. Però, c’è un però: come si vede dalla tabella di JustWatch (app sempre utile per sapere dove è disponibile un film o una serie), Sky ha meno partite del massimo campionato italiano, ma ha quasi tutte quelle estere.

Nel dettaglio: con una spesa di 30,90 euro al mese, SKY permette di vedere un terzo delle partite della Serie A e anche tutte quelle di Premier League, Bundesliga e Ligue 1; viceversa, con 29,99 euro al mese ci si può abbonare a Dazn, appunto per vedere tutta la Serie A e anche tutta la Liga spagnola, che su SKY è completamente assente.

Da un lato, SKY ha un evidente vantaggio in termini numerici, potendo contare sull’impressionante quantità di 1180 partite nel corso della stagione; dall’altro, Dazn, ha annunciato due collaborazioni che potrebbero essere interessanti per chi non ha ancora sottoscritto abbonamenti:

sino a fine 2022, chi acquisterà da Unieuro (online o nei negozi) un prodotto Google fra Nest Hub, Chromecast, Chromecast 4K, Google Wifi e Nest WiFi, avrà un voucher che dà diritto a un mese di abbonamento a Dazn;

sino al 25 agosto, chi acquisterà i tablet Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus o S8 Ultra oppure gli smartphone Galaxy Z Fold4 o Z Flip4 (che sono questi), avrà un voucher che dà diritto a 6 mesi di abbonamento a Dazn.

L’importante adesso è fare una scelta, possibilmente prima del primo fischio d’inizio: per i più distratti, è in programma alle 18.30 di oggi, sabato 13 agosto.

