La Serie A ha “Perso” Il Dribbling!

La Serie A ha la peggior media dei dribbling dei cinque principali campionati europei: se ne provano 13.1 a giornata, meno di Liga (13.5), Premier (13.6), Bundesliga (14.4) e Ligue 1 (15.8). Solo Roma (prima in A con 134 tentativi), Napoli (128), Torino (122), Milan (120) e Udinese (116), come sottolinea Libero, sono sopra la media complessiva europea dei dribbling tentati. La Juventus e l’Inter sono 85esima e 95esima in Europa e, in A, solo la Cremonese tenta meno duelli rispetto a loro

Dribbling? Kvara e Leao uniche eccezioni in Serie A!

La serie A è un contesto sterile, privo di duelli, per questo meno ritmico rispetto ad altri campionati. Ed ecco perché si parla di Napoli e Milan quando si citano le squadre italiane più europee: Spalletti e Pioli puntano a sovraccaricare un lato del campo per isolare sulla fascia sinistra Leao e Kvaratskhelia, due che fanno del duello la loro arma principale. Sono le uniche eccezioni. Le squadre di serie A devono faticare di più rispetto a quelle estere per avvicinarsi alla porta avversaria. Lo fanno per vie traverse più che per via diretta, qual è appunto il dribbling.

