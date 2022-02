Koulibaly: tra qualche mese si firma il contratto.

Le voci in merito al rinnovo del contratto di Koulibaly sembrano essere sempre più certe, soprattutto in merito alla volontà di ADL di far diventare il difensore, capitano della squadra sostituendo di fatto Insigne.

Offerta rinnovo Koulibaly

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport la strategia del club azzurro non è immediata: “Ci sarà da attendere un po’ per approfondire il discorso del rinnovo del suo contratto datato 2023 che il Napoli ha intenzione di proporgli: nell’immaginario, il capitano del futuro sarà lui proprio come oggi è il Comandante di Spalletti”.

Nel frattempo gli azzurri attendono solo il suo rientro in Italia sopra tutto per le prossime competizioni in cui il Napoli dovrà dare il massimo per vincere. Di seguito le parole di Spalletti: “Abbiamo una settimana davanti per poter lavorare in maniera corretta per poter recuperare Koulibaly e Anguissa nel gruppo. Koulibaly, oltre che nello spogliatoio e sul campo, dà uno elevato spessore anche nell’allenamento“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati