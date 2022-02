Koulibaly: Napoli un amore senza confine

Forse si è arrivati ad un punto di svolta in merito alla questione rinnovo contatto Koulibaly.

La notizia

Una notizia di poche ore fa vede, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, spiega che le volontà del difensore azzurro sembrerebbero essere quelle di scendere a compromessi e “spalmare” l’ingaggio in più anni.

Così facendo non solo Koulibaly assicurerebbe la sua presenza nel club di ADL per gli anni a venire, ma andrebbe in contro alle esigenze economiche della società e di conseguenza erediterebbe il ruolo di capitano dell’uscente Insigne.

Le parole della Repubblica

Di seguito ripotate le dichiarazioni della Repubblica: “Il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe trasformare la necessità di parlare del futuro in una risorsa: Koulibaly sta prendendo in considerazione l’idea di spalmare il maxi-ingaggio e diventare la bandiera del Napoli”.

Napoli un amore senza confine

Un amore senza confine quello di Koulibaly nei confronti di Napoli e dei Napoletani. Durante un’intervista dello scorso anno, a Koulibaly venne chiesto se, qualora la Juventus lo avesse chiamato, quale sarebbe potuta essere la sua risposta. Koulibaly fu molto chiaro in merito dichiarando “Io alla Juventus? Ma sei pazzo?! Non andrei mai a giocare in un altro club italiano. Non andrei mai alla Juventus: non potrei tradire i tifosi del Napoli’

Una risposta che ha fatto amare ancora di più questo giocatore ai tifosi partenopei.

In queste ore un’altra dimostrazione d’amore per la città di Partenope. Si, perché Koulibay attualmente si torva in ritiro con la nazionale senegalese per disputare la finale della Coppa d’Africa, partita che si svolgerà questa sera. Ma sembra che il pensiero per il Napoli non lo abbandoni mai, visto che oggi è arrivata la notizia della sua volontà di rimanere nella città del Vesuvio.

Un grande uomo e un grande giocatore, al quale è necessario augurare un grande “In bocca al lupo” per la partita di questa sera, momento in cui tutta Napoli tiferà per il difensore, attendendo con trepidazione il suo ritorno a casa con la coppa tra le mani.

