Kim Min Jae: il 5 goal del napolet(kore)ano

Una partita stupefacente quella di ieri contro il Monza allo Stadio Diego Armando Maradona, da Kim a Kvicha passando per Osimhen.

Un 4 -0 emozionante e sofferto. Il Monza, nella sua prima partita fuori casa in Serie A, ha cercato di dare il tutto per tutto, dando del filo da torcere al Napoli che però ne è uscito vincitore.

I tifosi azzurri si sono beati della potenza di questa nuova squadra formata Spalletti.

Nessuno infatti si aspettava l’esplosività del “Magico Duo” formato da Kvicha e Osimhen. La doppietta, precisa ed elegante, del Georgiano è riuscita a rianimare gli animi dei tifosi disillusi soprattutto dopo l’addio di Koulibaly e Mertens.

Osimhen è riuscito a segnare il secondo goal dopo un primo tiro di testa fallito per poco.

Ma è sul goal di Kim che quest’oggi vogliamo soffermarci.

La rete del Koreano è stata quella definitiva, ossia quella che di fatto ha chiuso la partita. Un goal di testa che probabilmente, analizzando l’esultanza del numero 3 del Napoli, non si aspettava nemmeno lui.

Bisogna ricordare infatti che la rete di ieri è di fatto il 5 goal in carriera di Kim Min Jae. Il primo risale alla stagione 2017 nella squadra Jeonbuk Hyundai Motors contro il Daegu FC.

Sempre nella stessa squadra segnò contro il Gwangju FC e il FC Seoul.

L’ultimo goal prima del Napoli, risale alla stagione 2021-2022 nella rosa del Fenerbahce SK contro il Konyaspor.

Un giocatore che fino ad oggi non è mai stato propenso alla rete. Tuttavia sembrerebbe che nella squadra di Luciano Spalletti la sua tecnica sia cambiata.

Nella partita di ieri è stato possibile vedere la precisione sotto il punto di vista della posizione in campo, pratica ed incisiva tanto da avergli permesso di integrarsi alla perfezione nella linea a quattro. E’ in grado di essere esplosivo anche in termini di velocità nelle chiusure.

Insomma un giocatore che sta dimostrando di superare nettamente le aspettative.

Ma tutto questo per Kim non è sufficiente. Più volte infatti ha mostrato la voglia di “andare” al goal. Ci ha provato durante il primo tempo, con scarsi risultati. Ma la situazione si è diametralmente modificata nel secondo tempo quando, in un calcio d’angolo, è riuscito a sfruttare la sua posizione e la sua altezza di 1.90cm per segnare un goal di testa.

Una gioia incontenibile sia sugli spalti che in campo.

Un goal che probabilmente Kim ha sognato per molto tempo, tanto da mostrarsi quasi commosso dell’impresa riuscita.

Un goal che dolcemente ha voluto dedicare alla moglie tramite una foto sulle storie Instagram. La prima dedica di una lunga serie? Stando ai fatti, non è impossibile che il Koreano Napoletano possa segnare ancora.

La sua precisione e la sua calma infatti gli permettono di seguire gli schemi del tecnico di Certaldo, il quale sembrerebbe aver messo in campo una squadra che farà divertire molto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati