Juventus Napoli: da core ‘ngrato a Maradona, passando per il tricolore

Da sempre Juventus-Napoli è uno scontro tra due mondi, tra due filosofie e due modi di concepire il calcio. Da una parte il potere, l’aristocrazia di questo sport e dall’altra il popolo, la passione e il senso di appartenenza verso una fede: il Napoli. La disputa tra la squadra più titolata d’Italia e quella dei pochi titoli ma intensi ed emozionanti. Insomma la sfida tra il nord e il sud, tra due opposti che però in qualche modo si attraggono e uniscono nella vera passione italiana per il calcio. Questo e altro è la sfida tra Juventus e Napoli, due tra le compagini più importanti del nostro campionato.

La sfida dell’anno, una classica costante nel duello tra i campanili italiani che travalica pure il calcio stesso. Juventus e Napoli, una storia infinita che, adesso, proveremo a raccontare, che hanno condito, e reso speciale e affascinante la storia che si rinnoverà con l’incontro dello Juventus Stadium.

Era la stagione 1974/75 e sembrava, per la prima volta, finalmente possibile con Vinicio “O Lione” in panchina che il tricolore giungesse finalmente all’ombra del Vesuvio. Il 6 aprile 1975, al Comunale di Torino lo scontro diretto inchiodato sull’1-1 . Altafini entrò dalla panchina e sfilò un rasoterra nella porta di Carmignani. Il distacco fu incolmabile, i bianconeri vinsero il tricolore e Josè divenne Core ‘ngrato.

Tornando però alle sfide tra le due compagini, quelle degli anni ottanta sono davvero spettacolari. A scontrarsi il Napoli di Maradona e la Juve di Platini, con molti successi bianconeri ma anche successi significativi partenopei. Nell’86 la vittoria del Napoli per 3-1 proietta i partenopei alla vittoria del tricolore. Oppure nel 1988, il Napoli vince a Torino per 5-3 con una tripletta di uno strepitoso Careca e i gol di Renica e Carnevale.

Negli ultimi anni Juve Napoli è tornata ad essere, come negli anni ottanta, la sfida scudetto pur essendo la Juve una vera e propria corazzata. Ma da una parte e dall’altra le emozioni non sono mai mancate. Tra pareggi inaspettati, gol degli ex e vittorie all’ultimo respiro.

Come non ricordare “la presa di Torino”. Il famoso 2–3 in rimonta degli azzurri che dopo i gol di Giovinco e Trezeguet, risposero con doppietta di Hamsik e Datolo, con Mazzarri seduto in panchina a godersi, insieme ai tifosi, una vittoria bella e sofferta. Correva l’anno 2009. Ed ancora, 22 Aprile 2018, intorno alle 22:30, è domenica, si gioca allo Stadium, ed in ogni casa di napoletani di fede partenopea passa l’immagine di un’atleta nero e maestoso, maglia azzurra numero 26, Kalidou Koulibaly, che si arrampica in cielo e raggiunge il Paradiso, regalando una notte magica e quella rivincita sempre viva nei cuori dei tifosi del Napoli verso l’odiata vecchia signora

Poi è storia recente il dominio dello scarso anno, fatto di asfaltate e scorribande della “band-dominio” di Spalletti, che al Maradona umilia con un perentorio 5-1 l’undici di Allegri andata, mentre allo Stadium, proprio nei minuti finali, e dopo l’annullamento un gol a Di Maria per fuorigioco, sull’azione susseguente, in un’azione corale conclusa da Jack Raspadori, il Napoli espugna Torino mostrando il petto con fierezza…onesto e corretto, la certezza di aver vinto il terzo scudetto

Stasera toccherà a Mazzarri ed i suoi ragazzi riprendere il discorso con la vecchia signora, dove in questo momento i punti di vantaggio bianconeri sono 9, e chissà che alla fine della contesa non sia proprio Walter a dare ad Allegri un solenne quanto atteso dal popolo azzurro finale sorpresa.

